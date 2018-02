Siegfried Muresan: Ministrul Justitiei se cere la intalniri cu usile inchise pentru a convinge Europa ca Legile Justitiei sunt bune

Situatia Justitiei din Romania va fi dezbatuta, miercuri, in Parlamentul European

Liderul Verzilor din PE: Sutele de mii de oameni nu au iesit in strada in Romania pentru ca vremea era frumoasa

"Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de ieri la Strasbourg in contextul in care Parlamentul European dezbate maine, in plen, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi sistemul judiciar. Cu toate acestea, nu stim nimic oficial despre programul ministrului Tudorel Toader de la Strasbourg", afirma Siegfried Muresan intr-un comunicat remis Ziare.com si postat si pe pagina sa de Facebook.Potrivit europarlamentarului roman, Tudorel Toader nu va reusi sa convinga niciun oficial european ca modificarile PSD - ALDE sunt bune si ca zecile de mii de oameni care au iesit in strada sa protesteze fata de Legile Justitiei gresesc."Un ministru are datoria sa informeze cetatenii cu privire la activitatile sale, nu sa se ascunda. Aceasta atitudine a guvernarii in miez de noapte si dupa usi inchise este in total acord cu practica PSD - ALDE de pana acum.Europa este in alerta si incercarile PSD - ALDE de a slabi justitia nu vor trece neobservate. Tudorel Toader nu va putea convinge niciun oficial european ca modificarile PSD - ALDE sunt bune si ca zecile de mii de oameni care au protestat in strada impotriva lor gresesc", conchide Siegfried Muresan.Schimbarile legislative care vizeaza Justitia din Romania si respectarea statului de drept fac obiectul unei dezbateri organizata miercuri, 7 februarie, in Parlamentul European "Mersul reformei sistemului judiciar din Romania si amenintarea pe care aceasta ar putea-o reprezenta la adresa statului de drept vor fi dezbatute cu Consiliul si Comisia, miercuri", se arata in anuntul oficial postat pe site-ul site-ul Parlamentului European Unul dintre participantii la dezbatere va fi comisarul european pe Justitie, Vera Jourova.In comunicat se reaminteste ca Parlamentul Romaniei a adoptat trei legi care introduc schimbari in modul de functionare al Justitiei, amendand statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea sistemului judiciar, precum si organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.In acest context, Philippe Lamberts, copresedintele Grupului Verzilor din Parlamentul European, a declarat, marti, ca grupul politic pe care il reprezinta este profund ingrijorat de situatia din Romania in privinta Justitiei (din Romania - n.red.)", a spus Lamberts la o conferinta de presa in Parlamentul European la Strasbourg.Eurodeputatul belgian a mai precizat: "am vazut sute de mii de romani care au demonstrat in strada. Nu cred ca au facut acest lucru datorita faptului ca vremea era frumoasa si au vrut sa iasa la aer".Philippe Lamberts vede "un guvern care incearca sa se asigure ca politicienii scapa fara probleme din ceea ce ei numesc cazuri de coruptie minore. Nu sunt lucruri care sa ne faca fericiti. Prin urmare, suntem profund ingrijorati".Saptamana trecuta, presedintele Klaus Iohannis a fost prezent la Bruxelles unde a discutat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre Legile Justitiei.De asemenea, Parlamentul European a gazduit inaugurarea unei expozitii cu imagini de la protestele din Romania, care continua de mai bine de un an, la care au fost invitati si reprezentanti ai miscarii civice "Va vedem din Sibiu".