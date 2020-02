SIIJ contesta decizia Curtii supreme de restituire la Parchet a dosarului Mineriadei

Ziare.

"In cauza cunoscuta generic sub denumirea 'Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990', la data de 14 februarie, Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (structura competenta in acest moment) a declarat contestatie impotriva Incheierii 192 pronuntata la 8 mai 2019 de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, cu privire la inculpatii: Iliescu Ion, Roman Petre, Voiculescu Gelu Voican, Magureanu Virgil, Florescu Mugurel Cristian, Dumitrescu Emil, Ionescu Cazimir Benedict, Sarbu Adrian, Cozma Miron, Drella Matei, Burlec Plaies Cornel, Dobrinoiu Vasile, Peter Petre si Ghinescu Alexandru", precizeaza SIIJ int-un comunicat.Un judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, anul trecut, retrimiterea la Parchetul General a dosarului Mineriadei din 1990 in vederea refacerii rechizitoriului. Judecatorul de camera preliminara a constatat nelegalitatea rechizitoriului intocmit de procurorii militari si a dispus restituirea dosarului la Parchet.Decizia nu a fost definitiva.Pe 13 iunie 2017, Parchetul Militar i-a trimis in judecata pe: Ion Iliescu, la data faptelor presedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala (CPUN) si presedinte al Romaniei; Petre Roman, fost prim-ministru; Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru; Virgil Magureanu, fost director al Serviciului Roman de Informatii; general (rez.) Mugurel Cristian Florescu, adjunct al procurorului general si sef al Directiei Procuraturilor Militare.De asemenea, au fost deferiti justitiei: amiral (rez.) Emil "Cico" Dumitrescu, la data faptelor membru al CPUN si sef al Directiei Generale de Cultura, Presa si Sport din cadrul Ministerului de Interne; Cazimir Ionescu, vicepresedinte al CPUN; Adrian Sarbu, sef de cabinet si consilier al prim-ministrului; Miron Cozma, presedinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere "Valea Jiului"; Matei Drella, lider de sindicat la Exploatarea Miniera Barbateni; Plaies Cornel Burlec, ministru adjunct la Ministerul Minelor; general (rez.) Vasile Dobrinoiu, comandant al Scolii Militare Superioare de Ofiteri a Ministerului de Interne; colonel (rez.) Petre Peter, comandant al Unitatii Militare 0575 Magurele apartinand Ministerului de Interne; Alexandru Ghinescu, director al IMGB.Procurorii militari sustin ca, in zilele de 11 si 12 iunie 1990, autoritatile statului au hotarat sa declanseze un atac violent impotriva manifestantilor aflati in Piata Universitatii din Bucuresti, care militau in principal pentru adoptarea punctului 8 al Proclamatiei de la Timisoara si isi exprimau, in mod pasnic, opiniile politice in contradictie cu cele ale majoritatii care forma puterea politica la acel moment.Citeste si Reactia lui Augustin Lazar dupa ce Dosarul Mineriadei a fost trimis inapoi la Parchet