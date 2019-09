Situatia din Romania, criticata de comisarul Mijatovic: Daca independenta justitiei e afectata, la fel sunt si drepturile cetatenilor

Ziare.

com

Ea da exemple de state membre unde statul de drept a fost pus la incercare, iar Romania ultimilor ani, cu masurile luate de Guvernul si parlamentarii PSD -ALDE, este prezenta pe lista."Independenta justitiei este strans legata de statul de drept si esentiala functionarii democratiei si drepturilor omului. Dreptul fundamental la un proces corect intr-un tribunal independent si impartial este un principiu sfant in Conventia Europeana a Drepturilor Omului, in Carta Europeana a Drepturilor Fundamentale si in numeroase legislatii nationale si internationale.Ne-am bucurat multa vreme de acest drept fara piedici majore si asta este inca valabil pentru multe din statele membre. Insa vedem tentative tot mai multe si mai ingrijoratoare din partea unor guverne si parlamente de a profita de pozitia din care pot influenta justitia si-i pot afecta independenta", scrie Mijatovic intr-un material publicat pe site-ul Consiliului Europei Ea enumera tarile pe care le-a vizitat si in care a ridicat in discutiile cu autoritatile aceste probleme. In cazul Ungariei a criticat legile date in 2010, ale caror efecte erodeaza si acum independenta justitiei. Polonia urmeaza in raportul sau, cu "reforma judiciara" din ultimii ani, coordonata cu o campanie finantata din bani publici de discreditare a judecatorilor si demiterea a sute de magistrati E mentionata si Italia cu actiunile recente ale ministrului de Interne care a atacat judecatori pe retelele de socializare pentru ca au dat decizii care contravin politicii anti-imigratie a guvernului, iar ulterior magistratii au avut nevoie de protectia politiei pentru ca au primit amenintari cu moartea.In cazul Romaniei Mijatovic mentioneaza criticile pe care le-a facut in raportul publicat in februarie in ce priveste situatia de aici - viteza cu care s-au facut modificari majore, precum si multe din legile adoptate."In raportul pe Romania, publicat in februarie, am vorbit, printre altele, de reforma sistemului judiciar, facuta in mare graba, si am subliniat importanta mentinerii independentei justitiei. Am somat autoritatile sa ia in considerare recomandarile Comisiei de la Venetia si GRECO.Am atras atentia, printre multele motive de ingrijorare, asupra infiintarii noii sectii de investigare a infractiunilor comise de magistrati si asupra masurilor care le ingradesc acestora libertatea de exprimare", aminteste acum comisarul."Indepedenta magistratilor trebuie privita ca o garantie a libertatii, a respectarii drepturilor omului si a aplicarii impartiale a legii. Numirile si promovarile lor in functie trebuie bazate pe criterii obiective de calificari si profesioalism si nu pe considerente politice. Ei ar trebui consultati atunci cand sunt elaborate legi care modifica functionarea sistemului judiciar", sunt concluziile ei.Ea arata ca institutiile europene au luat masuri in ultimii ani si aminteste inclusiv de rezolutiile din Parlamentul European impotriva Romaniei si concluziile Comisiei de la Venetia si GRECO ce atrag atentia autoritatilor de la Bucuresti ca mai multe dintre masurile dorite si adoptate "afectaeaza grav independenta intregului sistem judiciar".Totusi, remarca Dunja Mijatovic, situatiile observate in tarile amintite arata ca reactia institutiilor europene vine cu multa intarziere."Trebuie sa fim mai puternici, mai vocali si mai fermi in apararea statului de drept si a independentei sistemului judiciar. Aparand aceste principii aparam drepturile omului. Statele membre ale Consiliului Europei trebuie sa se alinieze complet la standardele europene iar cetatenii sa ii traga pe guvernanti la raspundere daca masurile adoptate ameninta statul de drept, democratia si drepturile omului", conchide Dunja Mijatovic.