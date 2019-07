Sorina a parasit Romania, duminica, impreuna cu parintii adoptivi

Ziare.

com

Sorina, adoptata de familia Sacarin, a parasit Romania in cursul zilei de duminica, transmite Digi 24 . Se pare ca acestia au plecat de pe Aeroportul Otopeni in prima parte a zilei.Amintim ca, joi, Judecatoria Slatina a decis ca fetita de 8 ani poate parasi tara impreuna cu parintii adoptivi , iar vineri acestia au ridicat pasaportul Instanta a respins astfel cererea de ordonanta presedintiala formulata de procurorul general al Parchetului General, Bogdan Licu.Amintim ca Sorina a fost luata de autoritati din locuinta asistentului maternal din Mehedinti care a crescut-o, dupa ce a fost adoptata de o familie de romani din SUA.Momentul a fost filmat de apropiatii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. In filmare se vede cum copilul, disperat, plange, se prinde de hainele femeii si striga "mami, nu vreau sa plec", in timp ce procurorul trage de ea si incearca sa o duca la masina, pentru a fi preluata de parintii adoptivi.Inspectia Judiciara a dispus cercetarea disciplinara a procurorului de caz, dosarul aflandu-se la Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM.