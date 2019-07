Sorina, abuzata de SS

Ziare.

Cel mai grav este ca anchetatoarea SS, Mihaiela Iorga Moraru, aceea care folosea accidentul minor suferit de propriul copil in timp ce fugea dupa catelul scapat pe sosea pentru a se victimiza in raport cu Laura Codruta Kovesi,In fapt, spune avocata adoptatorilor, procurorul Iorga Moraru a solicitat de la Directia Pasapoarte si a retinut fara nicio acoperire legala pasaportul Sorinei Sacarin. Daca avea dreptul sa faca asta, nici macar nu mai era necesara solicitarea cu acelasi obiect facuta in instanta de procurorul general.Cat timp aceasta nu s-a pronuntat, care este temeiul legal in baza caruia dna Iorga Moraru a privat-o pe Sorina Sacarin de libertatea de miscare si circulatie, drept fundamental al omului? Temeiul e acelasi invocat de Codrin Stefanescu pentru modificarea legilor justitiei si penale. Pentru ca poate.Si a mai putut ceva dna Iorga Moraru, potrivit avocatei parintilor Sorinei Sacarin:. Adica exact ceea ce marii sustinatori ai SS acuzau toata ziua ca facea DNA. SS a aparut, nu-i asa?, pentru ca tocmai asa ceva sa nu se mai poata intampla.Decisi al tatalui acestuia, dosar deschis in 2015 de Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea, care si-a declinat, un an mai tarziu, competenta catre DNA, care l-a clasat.Judecatorul Bogdan Mateescu face parte din opozitia la dna Savonea si s-a opus aparitiei SS. Nu numai ca dl Mateescu este hartuit, dar divizia de propaganda a SS creeaza tensiune in jurul cazului, dar si in jurul judecatorului care ar urma sa se pronunte asupra solicitarii de redeschidere a dosarului. Si el trebuie sa se simta vizat.Toate aceste abuzuri nu le poate ancheta decat SS. DeciDeci plangerea familiei Sacarin impotriva procurorului SS Iorga Moraru va fi anchetata de SS. La fel plangerea impotriva procurorului general Licu, care va avea acum un motiv in plus sa fie extrem de atent sa nu supere cumva anchetatorii SS. Dar nu cred sa-i fie foarte greu, cat timp dl Licu oricum considera ca nu ar fi nimic nepotrivit ca SS, contestata de toate mecanismele internationale, sa fie avasanta la rang de directie.Dna Iorga Moraru nu are un trecut precum cristalul. A fost anchetata si trimisa in judecata pentru favorizarea infractorului si 4 acte de fals intelectual in forma continuata. In urma cu un an dosarul a fost restituit la DNA si ori a fost clasat imediat, iar singura care poate cere redeschiderea lui acum este SS, ori a fost predat de DNA la SS si este acolo intr-un sertar.AdicaIntr-o situatie identica este si sefa SS, dna Florea. DIICOT il ancheteaza pe Darius Valcov pentru publicarea protocolului SRI-PICCJ. Dar cine i l-a dat lui Valcov de la Parchetul Curtii de Apel Constanta?Daca DIICOT ajunge din nou la la Adina Florea, tot dosarul se va muta la, ati ghicit!, SS. Asa cum s-a intamplat deja in ianuarie. Pana la urma, macar in fata unei decizii a CJUE, PSD va fi nevoit sa renunte la SS, oricate rapoarte exerne va mai tine Viorica Dancila la secret. Dar pana atunci, intensitatea raului produs nu ma indoiesc ca va creste.Si in tot acest timp, dna Dancila ne va rade in nas amintindu-ne ca nu poate da OUG de desfiintare a sectiei, pentru ca referendumul lui Iohannis i-a interzis sa mai dea OUG in domeniul justitiei.