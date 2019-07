Sorina nu afla nici azi daca poate pleca din tara. Judecatoria Slatina a amanat decizia

Ziare.

"Prin incheierea de sedinta din data de 15.07.2019 completul specializat de minori si familie, caruia i s-a repartizat dosarul nr. 6333/225/2019, a acordat termen de judecata in data de 18.07.2019, ora 10.00, pentru indeplinirea obligatiilor stabilite in sarcina partilor", a transmis, luni, Judecatoria Slatina, conform Mediafax.Este a cincea instanta chemata sa solutioneze ordonanta presedintiala, dupa Judecatoria Drobeta Turnu Severin, Tribunalul Mehedinti, Curtea de Apel Craiova si Tribunalul Olt.Dosarul a ajuns la Judecatoria Slatina dupa ce competenta solutionarii cauzei a fost declinata catre aceasta instanta, pe 10 iulie, de magistratii de la Tribunalul Olt , unde a fost stramutat prin decizie a Curtii de Apel Craiova.Procurorul general interimar Bogdan Licu a contestat in instanta decizia judecatorilor prin care fetita din Baia de Arama a fost data spre adoptie si a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre minora.Curtea de Apel Craiova a respins, pe 5 iulie, cererea procurorului general prin care se solicita suspendarea adoptiei in cazul fetitei din judetul Mehedinti.Aceeasi instanta a decis, pe 11 iulie, sa respinga cererea procurorului general de revizuire a adoptiei Sorinei , aceasta urmand a ramane in continuare la sotii Sacarin, cu dubla cetatenie romana si americana, care au adoptat-o.Sorina a fost luata, pe 21 iunie, de catre procurorul de caz din locuinta familiei asistentei maternale din Baia de Arama, unde locuia de la varsta de un an si doua luni. Procurorul, insotit si de un psiholog si un asistent social, a descins cu mascatii la familia respectiva pentru a efectua o perchezitie domiciliara, pe motiv ca fetita era adoptata, printr-o decizie definitiva a Curtii de Apel Craiova, iar asistentul maternal nu mai avea dreptul sa o detina pe Sorina.Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) a dispus inceperea urmaririi penale pentru purtare abuziva in cazul procurorului Maria Piturca de la Parchetul Curtii de Apel Craiova, cea care ar fi bruscat-o pe Sorina.