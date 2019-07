Sorina poate sa plece din tara. Judecatoria Slatina a respins cererea procurorului general

Sursa: Judecatoria Slatina

"Respinge cererea de emitere a ordonantei presedintiale formulata de procurorul general al PICCJ in contradictoriu cu parata DGASPC Mehedinti,...cererea de emitere a ordonantei presedintiale formulata de procurorul general al PICCJ in contradictoriu cu paratii - reclamanti Sacarin Ramona Elena si Sacarin Gabriel si cu parata Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie," este minuta Judecatoriei Slatina.Instanta a respins mai multe exceptii si cereri reconventionale, inclusiv o solicitare a familiei Sacarin pentru ca Sectia Speciala (SS) sa remita pasaportul Sorinei.Dupa cum am aratat, decizia este executorie, dar cu drept de apel in termen de 5 zile.Avocatul familiei Sacarin, care a adoptat-o pe fata, considera ca decizia este corecta."Este o decizie legala si corecta. Acum asteapta sa ridice pasaportul si sa plece din tara, sa mearga la familie, in America.Fetita a facut consiliere psihologica in toata aceasta perioada, a indeplinit toate evaluarile stabilite de catre IML, analize, inclusiv consiliere psihologica, pe care o va continua si in America timp de doi ani", a declarat avocatul Liviu Belulescu.Judecatoria Slatina a discutat, joi, cererea privind parasirea tarii de catre Sorina. Dosarul a fost stramutat de mai multe ori pana acum.Ramane de vazut acum, dupa decizia instantei, daca si Directia Pasapoarte ii va elibera fetitei pasaportul.Un judecator de drepturi si libertati de la Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa solutioneze vineri o cerere a sotilor Sacarin de restituire cat mai rapida a documentului.In cursul zilei de miercuri, mai multe publicatii au scris despre faptul ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala (SS), ar fi restituit pasaportul catre Serviciul Pasapoarte Dolj.Totusi, familia Sacarin nu a putut intra in posesia documentului.In acest caz, procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, a formulat o cerere de ordonanta presedintiala prin care a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre Sorina.Cererea a fost adresata initial Tribunalului Mehedinti, care si-a declinat competenta catre Judecatoria Drobeta Turnu Severin, de unde dosarul a fost stramutat la Tribunalul Olt.Aceasta instanta si-a declinat, insa, competenta inspre Judecatoria Slatina De asemenea, Licu a formulat o cerere de revizuire a sentintei prin care a fost incuviintata adoptia si a cerut suspendarea executarii sentintei. Cele doua solicitari au fost, insa, respinse de Curtea de Apel Craiova Sorina a fost luata de autoritati din locuinta asistentului maternal din Mehedinti care a crescut-o, dupa ce a fost adoptata de o familie de romani din SUA.Momentul a fost filmat de apropiatii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. In filmare se vede cum copilul, disperat, plange, se prinde de hainele femeii si striga "mami, nu vreau sa plec", in timp ce procurorul trage de ea si incearca sa o duca la masina, pentru a fi preluata de parintii adoptivi.Inspectia Judiciara a dispus cercetarea disciplinara a procurorului de caz, dosarul aflandu-se la Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM.