Sorina ramane cu familia adoptiva - a decis instanta

Astfel, adoptia ramane valabila, iar Sorina va sta in continuare cu noua sa familie.In acest dosar, decizia este definitiva, iar cererea procurorului general Bogdan Licu de revizuire a adoptiei a fost respinsa ca inadmisibila."S-a dezbatut cererea de revizuire formulata de procurorul general al Romaniei impotriva deciziei definitive prin care s-a incuviintat adoptia. (...) Solutia s-a pronuntat, cererea de revizuire a procurorului general a fost respinsa ca inadmisibila. Hotararea e definitiva, fara cale de atac.In acest proces nu se mai poate face nimic. Doar facuta o noua cerere de revizuire cand vor exista hotarari definitive de condamnare pentru persoanele care au savarsit infractiune in acest dosar de adoptie", a declarat Victor Dumitrica, avocatul familiei Saramat (asistentul maternal).Potrivit acestuia, in dosarul in care Curtea de Apel a respins cererea de revizuire, familia Saramat avea calitatea de intimat, cererea fiind a procurorului general.O alta cerere similara a fost depusa de asistentul maternal, la Tribunalul Dolj, aceasta avand termen in 27 iulie.Saptamana trecuta aceeasi instanta a respins si cererea procurorului general de anulare a adoptiei.Curtea de Apel Craiova amanase, miercuri, decizia in acest caz, dupa ce a aparut un document pentru care a fost nevoie de o analiza atenta.Tot miercuri, un alt dosar a fost pe rolul Tribunalului Olt, unde magistratii trebuiau sa ia o decizie in cazul ordonantei presedintiale, pentru a stabili daca Sorina poate sau nu sa plece in SUA, alaturi de familia adoptiva.Insa instanta si-a declinat competenta in favoarea Judecatoriei Slatina Asa ca la Judecatoria Slatina urmeaza sa se judece in data de 20 iulie daca Sorina poate pleca din tara.