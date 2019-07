Sorina si pasaportul retinut: Ce spune familia adoptiva referitor la plecarea din tara impreuna cu fetita

Ziare.

", este reactia oficiala a familiei Sacarin, remisa Ziare.com, ca urmare a afirmatiilor din aceasta dimineata ale procurorului Bogdan Licu. Seful Parchetului General a spus ca pasaportul Sorinei a fost retinut , pentru ca au existat nereguli privind eliberarea documentului."Cu privire la pasaport, in momentul in care a fost retras pasaportul, au existat anumite indicii ca ar fi fost obtinut prin mijloace nu tocmai legale. Mai multe nu pot sa va spun.In momentul de fata s-au rezolvat mai multe dintre aceste aspecte. In perioada urmatoare, veti vedea rezultatul. Nu a fost nimeni pus sub invinuire sub acest aspect, dar atunci au existat date si indicii privind nereguli existente la momentul eliberarii pasaportului", a declarat, luni, Bogdan Licu, la iesirea din Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, unde a vorbit despre cazul Sorinei.Procurorul general a mai precizat ca Sorina nu putea parasi tara, deoarece nu avea pasaport."Fetita nu putea pleca cu familia pentru ca nu avea pasaport. In momentul in care va avea pasaport, va putea pleca din tara. Parerea mea este ca parintii adoptivi vor fi destul de destepti sa nu plece cu fetita din tara pana nu se va solutiona si cererea de ordonanta presedintiala privind plecarea din tara", a completat Licu.Pe de alta parte, Judecatoria Slatina a amanat, pentru 18 iulie , decizia in cauza privind solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina.