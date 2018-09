Speranta Cliseru s-a dus la Parchetul General: Nu are legatura cu dosarul protestelor, nu am mai fost citata

Ziare.

"Nu are legatura cu dosarul. Nu am nimic de ascuns. Aici fiind un Parchet mai sunt si alte dosare. Nu am venit cu dosarul acesta. Nu am mai fost citata. Daca o sa mai fiu, o sa vin", a spus la plecarea de la Parchetul General prefectul Speranta Cliseru.Ea a precizat ca se va prezenta la audierile din Comisia de aparare din Senat, programate marti, la ora 13:00.Cliseru, alaturi de ministrul de Interne, Carmen Dan, dar si comandantul Jandarmeriei, Laurentiu Cazan, vor fi audiati, tot marti, la Comisia de Aparare din Senat cu privire la violentele din 10 august din Piata Victoriei.Prima care ajunge in fata comisiei parlamentare este Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, de la ora 13:00. Ulterior, este asteptat comandatul Jandarmeriei, Laurentiu Cazan, de la ora 13:45.La Parchetul General, incepand cu ora 11:00, este asteptata si Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.