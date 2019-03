SS - aberatiile perfecte. Nu e despre Kovesi

Ziare.

com

Prima acuzatie impotriva LCK, cu mita luata in extradare, a fost menita sa ii compromita votul din Comisia LIBE. Esecul operatiunii a dus la o noua torpila, la disperare. Prima trebuia sa o profileze ca pe o mincinoasa corupta, a doua trebuia sa o asocieze cu practicile abuzive de care sunt acuzati procurorii de la Ploiesti (de pe toata planeta doar ei nu au dreptul la prezumtia de nevinovatie. Ea e rezervata infractorilor din politica).O operatiune de sabotare si hartuire comisa cu incalcari procedurale majore, fara citari legale, cu mimarea unor audieri maraton, care nu au avut loc pentru ca dna Kovesi a fost tinuta mai mult pe holuri, cu refuzul de a oferi conditiile audierii, cu scurgeri in presa de casa inclusiv a unor discutii Florea - Kovesi (care chiar ele dovedesc hartuirea).Graba a fost motivata pe de-o parte de calendarul european al desemnarii EPPO, pe de alta parte de faptul ca de pe 13 martie, sectia speciala pentru magistrati (SS) ar putea deveni istorie prin decizia CCR, o istorie sinistra a dreptului. SS o acuza pe dna Kovesi de. Cum ar fi faptuit?Prin emiterea, ca sefa a DNA, a unei circulare prin care ar fi admis posibilitatea audierii pe parcursul urmaririi penale a aceleiasi persoane, atat in calitate de martor cu identitate protejata, cat si in aceea de martor cu identitate reala.Cand au auzit asa ceva procurorii cu care am vorbit si-au pus mainile in cap. Ori dna Florea e de maxima rea credinta, ori habar nu are de meserie.Martorii care apar si cu identitate reala si cu identitate protejata in acelasi proces sunt aproape o banalitate in sistemul judiciar. Este solutia folosita atunci cand o persoana nu mai vrea sa dea declaratii pentru ca este amenintata de autorul faptei. Si atunci da declaratii publice benigne pentru infractor, care sa nu aiba motive sa-i faca rau, si declaratii reale sub indentitate protejata.Si cel mai important este ca judecatorul nu numai ca stie identitatea reala a oricarui martor, dar inainte sa-l audieze pe cel cu identitate protejata este obligat sa-l vada cu ochii lui, sa vorbeasca cu el in conditii de securitate maxima asigurata de politie, sa-l legitimeze.Deci judecatorul stia exact toate identitatile sub care a depus marturie Cosma jr sau oricare alt martor cu identitate protejata sub incidenta circularei dnei Kovesi. Iar daca aceasta posibilitate legala e abuzata, sigur asta nu se intampla prin act oficial cu numar de inregistrare si exista toate modalitatile legale de inlaturare a eventualului abuz.O alta acuzatie este caDin start trebuie spus ca rechizitoriul putea sa fi netemeinic, dar cat timp el a trecut de camera preliminara, nu mai putem discuta despre nelegalitate, pentru ca legalitatea a fost confirmata tocmai de judecatorul de camera preliminara. Stie orice magistrat asta, in afara de dna Florea.Pe de alta parte, temeinicia/netemeinicia este o chestiune de apreciere corecta/incorecta. Dosarul in speta LCK fiind incheiat, inteleg, cu o achitare, putem discuta despre o netemeinicie. Cat de evidenta e iar greu de spus, avand in vedere ca totusi in cazul respectiv au existat arestari dispuse de judecatori, ceea ce inseamna ca suspiciuni rezonabile au existat. Se si spune ca unde sunt 4 juristi sunt 5 pareri, deci aprecierile diferite nu sunt rare in justitie, dimpotriva.Simplul fapt ca dna Kovesi nu a tinut cont de parerea altor procurori poate insemna incapatanare, poate chiar suficienta, poate fi o eroare, dar pentru a ajunge in zona de represiune nedreapta e o cale foarte lunga.Art 283 NCP spune asa:Deci aceasta infractiune presupune intentia ca forma de vinovatie. Nu e intentie, nu e fapta. Este asadar necesar ca dna Florea sa dovedeasca nu doar ca dna Kovesi a evaluat gresit un dosar, nu doar ca s-a incapatanat sa creada in evaluarea ei, ci si faptul ca a facut-o cu intentie, deci pe deplin constienta ca omul e nevinovat. Si, implict, si motivul pentru care a vrut cu cerul si pamantul sa-i faca rau.Ca sa-l bage la puscarie pe Ghita? Pai prima acuzatie, cu mita in extradare, pleaca de la premisa ca erau cei mai buni prieteni.Exista un detaliu care spune multe despre seriozitatea acuzatiei, observat de penalistii cu care am vorbit. Spune dna Florea ca ar fi vorba despre participatie improprie. Ce inseamna ea? Art. 52 NCP: Alin 1 ar presupune ca procurorii de la Ploiesti sa fi actionat cu intentie, iar dna Kovesi din culpa sau fara vinovatie si atunci nu mai exista represiune. Alin 2 si 3 ar presupune ca procurorii sa fi actionat din culpa sau fara vinovatie si doar dna Kovesi sa fi actionat cu intentie, si atunci ea nu mai avea cu cine sa fie complice.Si mai exista acuzatia ca dna Kovesi ar fi cerut ca la instanta sa nu ajunga decat interceptarile relevante. Adica ar fi decis ca acolo unde probele devin publice sa nu ajunga informatii din viata privata a oamenilor. Eu zic sa ne hotaram: ne rupem parul din cap pentru ca ajung in faze publice ale procesului aspecte despre amantlacuri sau chiloti din dormitor, cum ne rupeam pana acum, sau e fapta penala ca nu punem toti chilotii sau, eventual, discutii despre strategii de afaceri, pe taraba?Si e vorba numai despre chestiuni de principiu, nu aspecte concrete ale spetei, demontate de Laura Codruta Kovesi, unele amuzante de-a dreptul, de exemplu ca episodul martorilor cu identitate protejata incriminat s-a produs cu cateva luni inainte de emiterea "infamei" circulare.Mai intai magistratii au ras cu lacrimi de ineptiile dnei Florea. Apoi rasul le-a inghetat:Orice infractor se poate apuca sa faca o plangere impotriva anchetatorului sau judecatorului sau, indiferent daca mai e sau nu in magistratura - si va asigur ca toti vor face, ca doar n-au nimic de pierdut - iar procurorul sau judecatorul reclamat ajunge la mana Adinei Florea, care habar nu are de chestiuni de baza, aplica legea intr-un mod naucitor si reinventeaza procedura penala, iar pe deasupra nu o poate verifica ierarhic nimeni in afara de seful ei direct care e si mai si, dupa cum s-a vazut la declaratiile mincinoase de sub scara si care, la randul lui, nu e subordonat ierarhic practic nimanui.Iar SS are o competenta totala asupra magistratilor. DNA avea o competenta limitata la faptele de coruptie si asimilate ale magistratilor. Restul era de competenta PICCJ la sectiile corespunzatoare. Acum tot ce face un magistrat, ca e accident de masina, ca-si bate nevasta, ca e represiune sau act de coruptie ajunge la SS, stapana absoluta a dosarelor magistratilor.Iar ce face acum un procuror autodeclarat neindependent este linia dictata public de Toader Tudorel, care in urma cu cateva luni cerea intocmirea de liste negre cu judecatorii care au decis arestari preventive in dosare incheiate cu achitari si pe care ii acuza explicit de represiune nedreapta.