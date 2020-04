Statul poate prelua bunurile aflate sub sechestru, daca sunt utile in lupta contra COVID-19

LIVE

Masura este inclusa intr-un ghid al Ministerului Justitiei, emis, joi, ca urmare a prelungirii starii de urgenta.Astfel, statul poate prelua masti, detergenti sau orice alt bun necesar in lupta impotriva COVID-19."Pe durata starii de urgenta, bunurile in privinta carora au fost instituite masuri asiguratorii si sunt necesare prevenirii si combaterii raspandirii infectiilor cu COVID-19 pot fi rechizitionate, in conditiile legi", potrivit Ghidului Ministerului Justitiei.Concret, este vorba despre diferite bunuri ce pot ajuta pentru prevenirea si combaterea noului coronavirus, precum detergenti, masti confiscate din diferite motive, cladiri, autoturisme.Citeste ghidul Ministerului Justitiei