Statutul magistratilor a fost adoptat pentru a treia oara de Senat. Opozitia il trimite iar la CCR

Opozitia o trimite iar la CCR

Ziare.

com

Senatul a avut calitate de prima Camera sesizata, urmand ca forul decizional sa fie Camera Deputatilor.In sedinta de marti a Comisiei speciale pentru modificarea Legilor Justitiei, care a durat circa zece minute, a fost redefinita eroare judiciara.Potrivit modificarilor, "flragrant" si "in mod vadit" au fost modificate cu "evidenta" si "evident" si a fost introdus termenul "grav".Astfel, in redefinirea erorii judiciare, noua formulare este: "S-a dispus in cadrul procesului efectuarea de acte procesuale cu incalcarea evidenta a dispozitiilor legale de drept material si procesual, prin care au fost incalcate grav drepturile, libertatile si interesele legitime ale persoanei, producandu-se o vatamare care nu a putut fi remediata printr-o cale de atac ordinara sau extraordinara.S-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva in mod evident contrara legii sau situatiei de fapt care rezulta din probele administrate in cauza, precum si atunci cand, prin incalcarea clara si incontestabila a situatiei de fapt sau a normelor juridice aplicabile au fost afectate grav drepturile, libertatile si interesele legitime ale persoanei, vatamare care nu a putut fi remediata printr-o cale de atac ordinara sau extraordinara".USR a anuntat ca discuta cu PNL pentru a ataca pentru a treia oara legea la Curtea Constitutionala."Ni se par in continuare niste texte neclare. Vorbim cu colegii din PNL sa contestam la CCR. Ceea ce mai mult decat atat ne nemultumeste este faptul ca nu s-a raspuns solicitarii noastre de a se amana transarea acestei chestiuni dupa ce se va pronunta Comisia de la Venetia. (...)Mai mult decat atat, dupa cum se stie, judecatorii au semnat in numar de aproape o mie, deocamdata, dar cred ca vor semna mai multi, prin care solicita acestei comisii sa temporizeze dezbaterile si sa astepte sa se pronunte Comisia de la Venetia. Argumentele in plus in cadrul sedintei nu am vrut sa le aducem si (...) nu vrem sa ii stricam surpriza domnului Iordache si promotorilor acestor prevederi in sensul de a sti dinainte care vor fi considerentele de atac la CCR", a spus Stelian Ion.In replica, presedintele Comisiei, deputatul PSD Iordache, a spus ca nu sunt motive ca legea sa fie din nou atacata la Curtea Constitutionala."Nu mai sunt motive pentru a fi contestata la CCR. Deja Curtea s-a pronuntat. Legile Justitiei sa fie in sfarsit promulgate (...) pentru ca toate cele trei legi sunt urgente, trebuie sa tina cont de deciziile CCR, sa avem o gandire unitara si consideram ca in aceasta lege se vizeaza raspunderea magistratilor, ca atunci cand cu rea credinta si grava neglijenta incalca normele de procedura. Se vizeaza si se rezolva o separare a carierelor, a judecatorilor si procurorilor", a sustinut Iordache.