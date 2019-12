Stelian Ion: Sectia Speciala ar trebui desfiintata pana la sfarsitul anului, o prelungire scade sansele

Ziare.

Stelian Ion subliniaza ca desfiintarea SS este "singura varianta corecta" in acest moment."Din punctul nostru de vedere, desfiintarea Sectiei Speciale este singura varianta corecta in momentul de fata si este si in acord cu solicitarile organismelor internationale, ma refer la GRECO, ma refer la Comisia de la Venetia, dar si Comisia Europeana in cadrul raportului MCV, practic, au ajuns la aceeasi concluzie", a declarat Stelian Ion pentru RFI Romania.Deputatul USR sustine ca pana la finele lui 2019 ar trebui sa se intample acest lucru, mai ales in conditiile in care mare parte din magistrati cer si ei desfiintarea SS. "(...) pana la sfarsitul anului ar trebui desfiintata aceasta sectie. O prelungire scade sansele, pentru ca e un moment prielnic. Si cei din PSD au declarat ca, daca magistratii in majoritatea lor sustin desfiintarea, vor merge si ei pe desfiintare, atunci asta este momentul cel mai potrivit pentru a ajunge la acest rezultat", a completat Stelian Ion.