Strainii nu sunt informati corect in legatura cu situatia din Romania? Mesajul transmis de Guvernul Elvetiei despre Justitie

Acestia au vrut sa afle opinia Executivului elvetian in legatura cu situatia din Romania. Iata ce au solicitat:1. Impartaseste Consiliul Federal, ca multe alte state occidentale, ingrijorarea pentru situatia statului de drept din Romania in urma propunerii privind reforma sistemului judiciar?2. Romania este membra a Consiliului Europei si a OSCE. In ce forma a reamintit Consiliul Federal guvernului roman obligatiile sale in ceea ce priveste statul de drept si independenta justitiei? Ce masuri a luat la nivel multilateral? Planifica masuri suplimentare?3. Potrivit Bancii Nationale a Elvetiei, in 2011, societatile elvetiene au facut investitii directe in valoare de 603 milioane franci elvetieni in Romania. De atunci, acestea au scazut brusc. In 2015, Elvetia a retras chiar investitii directe in valoare de 110 de milioane de franci din Romania, in 2016, alte 25 de milioane fiind retrase. Se poate vorbi de o deteriorare a climatului investitional in Romania? Vede Consiliul Federal o legatura intre reducerea investitiilor si instabilitatea juridica in crestere din Romania? Cum influenteaza proiectul reformei judiciare climatul investitional din Romania?4. Directia Nationala Anticoruptie din Romania a lansat actiuni judiciare impotriva a 30 de inalti functionari numai in 2016, printre care se afla ministri, parlamentari si sefi ai autoritatilor fiscale. A dispus Consiliul Federal blocarea bunurilor pe care inculpatii le-ar fi adus in Elvetia? Raman acestea blocate pana cand achizitia lor legitima va fi dovedita? A fost dispusa blocarea activelor pentru functionarii de rang inalt care au fost deja condamnati definitiv?5. Ce posibilitati vede Consiliului Federal de a contribui la consolidarea statului de drept, a sistemului judiciar si a separarii puterilor in stat in cadrul actualei si noii contributii la fondurile de coeziune pentru reducerea disparitatilor economice si sociale din Romania?Organizatia Rezist Zurich este cea care a publicat informatia pe pagina sa de Facebook , spicuind si din raspunsul Cosiliului Federal la aceasta interpelare urmatorul lucru: "In cadrul procesului judiciar, Elvetia subliniaza importanta celor doi piloni de baza ai statului de drept: independenta sistemului judiciar si separatia puterilor in stat.""Rezist Zurich saluta raspunsul Consiliului Federal si multumeste partidului social-democrat elvetian SP Schweiz pentru deschiderea aratata fata de problemele statului de drept din Romania", se mai arata in mesajul organizatiei.Reamintim ca, in cateva randuri, presedintele PSD Liviu Dragnea a sustinut ca strainii primesc informatii false legate de situatia din Romania.De exemplu, in ianuarie, el a declarat urmatoarele, la Antena 3: "Am auzit si discutia asta, ca unii vorbesc pe la Washington sau Bruxelles ca de fapt sunt anti-NATO, antieuropean si sunt filorus. Nu vorbesc despre Rusia, dar 2% din PIB este angajamentul meu din campania electorala, al meu si al PSD. Si am insistat, am intors bugetul cand m-am intors cu Sorin Grindeanu din Washington, pentru ca pusesera 1,5%. Si am pus 2%. Tot ceea ce s-a discutat pentru industria de aparare si cresterea industriei de aparare romanesti, dar si parteneriate strategice atat cu SUA, cat si cu celelalte tari din Europa care vor continua anul asta, au fost stabilite, decise in coalitie si puse in aplicare de Guvern. Nu exista niciun fel de masura, de actiune, de gest din partea mea sau a d-lui Tariceanu impotriva unor valori europene sau impotriva relatiilor cu NATO".