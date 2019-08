Tanar judecator: Mi-as dori ca toti sa contribuim la insanatosirea morala a societatii

Ziare.

"Cand incompetenta, suficienta si coruptia capuseaza institutii, e clar, e, dar cand toate acestea sunt insusiri personale ale celor care sunt in slujba cetateanului, in simturile oamenilor, e o problema ce nu poate fi rezolvata prin reforme institutionale, ci prin reforme morale, prin resetarea valorilor unei societati", subliniaza intr-un comentariu pe Facebook Sergiu Carlan , judecator si fost auditor de justitie la Institutul National al Magistraturii (INM)." (...) Ca tanar magistrat, ma gandesc serios daca nu cumva rolul meu si al altor magistrati nu este doar acela de a aplica legea, ci si acela de a simti legea sau chiar de a gandi legea, atunci cand altii au redat-o in scris, uitand sa o gandeasca, sau refuzand sa o faca, pierzand drafturi si amendamente prin birourile Casei Poporului.in limitele autoritatii conferite", mai scrie judecatorul in comentariul sau pe Internet.Sergiu Carlan subliniaza ca, in mod normal, "legile sunt facute pentru oameni, nu pentru institutii; pentru protejarea cetatenilor, nu pentru eschivarea infractorilor"."Ma gandesc cae", adauga magistratul, printre altele.Totodata, Sergiu Carlan observa "un spirit empatic ce caracterizeaza o mare parte a cetatenilor, fie ei parinti, elevi, formatori de opinie"."Mi-as dori ca toti sa contribuim, atat la nivel personal, cat si la nivel profesional, la insanatosirea morala a societatii prin lucruri necesare precum:. Si imi mai doresc ceva.Imi doresc ca cetatenii sa sprijine institutiile in mod activ, sa le faca puternice, de nezdruncinat, sa sanctioneze derapajele si sa le curete in profunzime pentru ca apoi sa aiba incredere in ele si in moralitatea celor care le reprezinta. Imi doresc asta in primul rand ca parinte, apoi ca tanar magistrat. Imi doresc o societate caracterizata de moralitate!", a mai scris tanarul judecator pe reteaua de socializare.C.B.