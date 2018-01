"Tariceanu spune ca Bruxellesul s-a pripit, dupa ce Comisia i-a transmis ca e foarte bine informata si intelege miza modificarii Legilor Justitiei"

Citeste integral scrisoarea semnata de Juncker si Timmermans: Comisia Europeana avertizeaza Parlamentul de la Bucuresti in legatura cu Legile Justitiei si Codurile Penale

Intr-o interventie pentru Antena 3, Tariceanu sustine ca avertismentul este "", in conditiile in care nu a asteptat "rezultatul analizei de constitutionalitate pe care il face Curtea Constitutionala in momentul de fata" si s-a "" pe "chestiuni care tin de fondul problemei"."Adica, indoielile pe care le au cu privire la modul in care este pastrata sau nu independenta justitiei, de exemplu. Si, bineinteles, legile pe care noi le-am adoptat in Parlament, din punctul nostru de vedere - si deja am vazut si prima analiza a Curtii Constitutionale - nu fac decat sa confirme ca ele reusesc sa duca la indeplinire un deziderat si anume, consolidarea independentei justitiei, nicidecum slabirea ei.", a declarat presedintele Senatului la Antena 3.Reactia vine in contextul in care a existat un schimb de replici intre presedintii celor doua Camere din Parlament si ale partidelor de guvernamant si reprezentantii Comisiei Europene, presedintele CE, Jean Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans.Miercuri, Comisia Europeana a lansat un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna semnata de Juncker si Timmermans, postata pe site-ul Comisiei Europene Oficialii au aratat ca urmaresc "cu ingrijorare" evolutiile recente din tara noastra.In replica, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au sustinut caCei doi s-au declarat ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania".Dupa scrisoara presedintilor celor doua Camere din Parlament , joi a venit o noua reactie din partea reprezentantilor Comisiei Europene , care au precizat ca sunt "foarte bine informati despre acest proces, despre mizele care sunt in joc si despre potentiale riscuri"."Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor asupra acestor legi in decurs de mai multe luni.. Suntem in contact cu Guvernul, Parlamentul, sistemul judiciar si societatea civila din Romania, in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare", se arata in raspunsul remis de reprezentantii CE catre Digi24.In ciuda tuturor avertismentelor precedente transmise de la Bruxelles, majoritatea guvernamentala PSD-ALDE a decis sa mearga inainte cu modificarea legilor Justitiei si a Codurilor Penale in pofida semnalelor de alarma transmise in mod repetat de magistrati si experti in drept, dar si a protestelor publice.A.D.