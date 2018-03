Timmermans, despre cererea de revocare a lui Kovesi: Verificarea magistratilor nu trebuie facuta de politicieni sau Guvern

Vezi aici cum s-a desfasurat vizita-maraton a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene in Romania

"Dupa cum am spus presedintilor celor doua camere, premierului, convingerea mea e ca activitatea de a verifica magistratii trebuie facuta de magistrati. Toti oamenii gresesc uneori, la fel se intampla si in justitie.Daca sunt oameni care fac greseli, trebuie verificati, dar nu de politicieni sau de oameni din Guvern, ci de sistemul judiciar, tine de separarea puterilor in stat. Ca principiu, sistemul judiciar trebuie verificat de sistemul judiciar", a declarat el.Oficialul european a fost intrebat si daca a citit raportul ministrului Justitiei si daca a conditionat ridicarea MCV de mentinerea in functie a sefei DNA."Voi foarte precaut in raspuns, pentru ca vreau sa se inteleaga, sa nu existe neintelegeri. Am fost informat cu privire la raport, l-am vazut dar nu sunt judecator, nu e treaba mea sa spun daca sunt afirmatii corecte sau gresite, dar daca sunt acuzatii la adresa unui magistrat, atunci trebuie ca cineva din sistemul judiciar sa se ocupe de afirmatii, nu e treaba unui politician, tine de separarea puterilor in stat, si asa se intampla in toata lumea. Speram ca sfaturile noastre vor duce la imbunatatiri ale legilor", a raspuns Timmermans.El a mai spus ca i-a transmis premierului, care si-a exprimat dorinta de ridicare a MCV inainte ca Romania sa preia presedintia europeana, ca nu este imposibil, dar este nevoie de respectarea conditionalitatilor."Nu suntem satisfacuti cu progresele facute, nu a fost destul progres, in unele zone s-a batut pasul pe loc, dar acest lucru se poate rezolva", a aratat el.Intrebat daca considera ca Romania a facut pasi inapoi in ceea ce priveste lupta anticoruptie, Timmermans a afirmat ca in unele zone s-a batut pasul pe loc."Nu suntem satisfacuti cu progresele facute, nu a fost destul progres, in unele zone s-a batut pasul pe loc, dar acest lucru se poate rezolva. Ma simt incurajat de intalnirile de azi, in Parlament si in Guvern exista o dorinta de a face progrese", a spus el.Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a venit joi la Bucuresti pentru a obtine explicatii despre situatia din Justitie, de la toti actorii implicati.Frans Timmermans a inceput maratonul intalnirilor cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, a vrut sa afle informatii despre modificarile aduse Legilor Justitiei de la membrii Comisiei Iordache, dar si de la presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila. La intalnirea de la Guvern a participat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.