Timmermans, fata in fata cu Comisia Iordache: Romanii vor sa vorbim de problemele lor, nu de reforma Justitiei, mai ales daca e facuta pentru interese personale

"Daca tot ati alergat acest matraton, nu incepeti sa alergati inapoi"

Cooperare la nivel de gradinita

Nicolicea l-a certat pe Timmermans ca nu intelege ca parlamentarii n-au imunitate. "Sper ca nu incurajati dezordinea, anarhismul"

Timmermans le-a spus clar membrilor Comisiei ca isi doreste ca Romania sa scape de MCV in 2019, cand va prelua presedintia UE, fiind astfel o incununare a muncii depuse in ultimii 10 ani, insa le-a atras atentia ferm politicienilor ca, daca nu respecta recomandarile Comisiei Europene, nu va ezita sa prelungeasca supravegherea tarii noastre, pentru ca MCV-ul nu are deadline si va fi mentinut oricat e nevoie.Membrii Comisiei, in frunte cu Florin Iordache, si-au spus rand pe rand pasul, acuzandu-se intre ei. USR a povestit cum Puterea o respins dezbaterile si comunicarea, PSD a acuzat CE ca face "o confuzie grosolana" cand spune ca parlamentarii au imunitate in fata Justitiei si i-a "parat" pe cei de la USR ca au adus o boxa la lucrarile comisiei, iar UDMR a sustinut ca toti liderii comunitatii maghiare sunt urmariti de "pericol si terorism si altele" ca DNA sa le faca dosare.Dupa ce i-a ascultat rabdator, Timmermans le-a spus ca el crede ca rolul politicienilor e sa faca lucruri pentru oameni."Cetatenii vor ca noi sa vorbim despre problemele lor, despre visurile lor, aspiratiile lor, daca cream impresia ca ne pasa doar de problemele noastre, despre ce vrem noi, nu despre ce vor ei, pierdem. Guvern sau Opozitie, pierdem toti!Sunt convins ca romanii vor ca politicieniii sa vorbeasca de locuri de munca, de securitate sociala, imigratie, nu despre reforma Justitiei, mai ales daca aceasta reforma e facuta pentru interese personale, nu pentru binele societatii", le-a spus Timmermans membrilor Comisiei Iordache, potrivit unei inregistrari obtinute dede la intalnirea tinuta in spatele usilor inchise, in Parlament.Dar sa va povestim mai pe larg cum s-au desfasurat discutiile.Primul care a luat cuvantul a fost Florin Iordache, care a inceput sa ii explice lui Timmermans cum Comisia pe care o conduce nu face altceva decat sa puna legislatia in acord cu deciziile CCR si legislatia europeana.Iordache a mai spus ca spera ca MCV sa fie ridicat, pentru ca, in opinia sa, Romania a indeplinit toate conditiile: in timpul mandatului dvs mcv sa fie ridicat: "Din punctul nostru de vedere toate aceste obiective pe care Romania le are in fata le tratam cu maxima seriozitatem ne dorim sa fie ridicat MCV si ca dvs. sa constatati pasii importanti pe care Romania i-a facut".Apoi a luat cuvantul Timmermans, care le-a spus parlamentarilor prezenti ca ridicarea MCV tine de respectarea recomandarilor si ca ar fi pacat sa ne inecam la mal in e priveste reforma justitiei."Ridicarea MCV e o ambitie ce poate fi implinita doar daca Romania respecta recomandarile Comisiei. Am avut privilegiul sa vin in Romania inca din 1990 si in domeniul justitiei, ceea ce a realizat Romania e cu adevarat remarcabil.Avem o responsabilitate comuna sa gasim aceste solutii anul acesta. Spun asta pentru ca Europa e cu ochii pe Romania. Uneori ne intrebam de ce e o confrunatre intre Parlament si sistemul judiciar, de ce sunt oamenii in strada, si e rolul nostru sa informam. Daca exista dubii in legatura cu calitatea informatiilor pe care Comisia le obtine nu-i nicio problema, sa-mi spuneti. Cu cat includeti mai multe parti si cooperati, cu atat progresele vor fi mai mari. Cooperati cat mai mult posibil", le-a spus Timmermans celor prezenti.Ca si cum nici nu ar fi auzit ce a spus oficialul european, Florin Iordache a repetat discursul cu "va asigur ca depunem toate eforturile ca legislatia romaneasca sa fie in concordanta cu deciziile CCR".Apoi cu totii i-au aratat lui Timmermans care e nivelul de cooperare la care se afla. Primul care a luat cuvantul a fost Stelian Ion de la USR care a facut o scurta prezentare a modului in care Puterea a bagat pumnul in gura Opozitiei si reprezentantilor sistemului judiciar, la dezbaterile pe Legile Justitiei. El a vorbit si de pericolul ce pandeste la modificarile Codurilor Penale. "Tot ce s-a castigat in foarte multi ani cu mult efort se poate pierde foarte usor. Din decembrie 2016 suntem pe cale sa pierdem dintr-o data ce am castigat in foarte multi ani de zile".Lui i-a rspuns Nicolicea, care a inceput sa-i povesteasca prim-vicepresedintelui Comisiei Europene cum cei de la USR au pus muzica la boxa in timpul lucrarilor si au vorbit la portavoce in Parlament. "Sper ca nu incurajati dezordinea, anarhismul", l-a apostrofat preventiv Nicolicea pe Timmerman.Social-democratul si-a aratat nemultumirea ca inca e prezent in raportul MCV punctul referitor la imunitatea parlamentarilor, sustinand ca nici vorba ca lucrurile sa stea asa."In rapoartele MCV de-a lungul vremii au fost foarte multe inexactitati. Si acum avem la punctul 10 sa avem grija ca imunitatea parlamentara sa nu blocheze anchetele justitiei si sa nu fie folosite ca scut. Aceasta e o eroare extraordinara, deputatii si senatorii nu au niciun fel de imuniatte decat pentru voturi si pentru declaratii. E o confuzie grosolana intre imunitatea ministrilor si cea a parlamentarilor. Cred ca o discutie directa intre experti elimina astfel de neintelegeri. Romania vede aceste neintelegeri si isi face o impresie gresita despre rapoarte. Aceasta recomandare 10 dureaza de un an si ceva, am mai avut intalniri si de fiecare data am avut aceeasi probelma", l-a lamurit Nicolicea.Dar inainte sa incheie i-a explicat lui Timmermans si ca n-ar trebui sa se mai vorbesca de afectarea independentei justitiei, pentru ca CCR s-a pronuntat pe Legile Justitiei si a decis ca nu exista astfel de probleme: "Va spun cu incantare ca am putut sa eliminam aceasta ingrijoarre a dvs".