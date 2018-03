Timmermans: Nu exista vreo amenintare la statul de drept. Romanii pot fi mandri de Justitia lor

Vezi aici cum s-a desfasurat vizita-maraton a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene in Romania

"Nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7. Nu exista nicio amenintare sistemica fata de statul de drept. Aveti un sistem judiciar puternic si independent. Ce facem noi este sa cooperam si sa verificam daca se iau masurile necesare si incercam sa facem astfel incat toate aceste etape sa fie parcurse cum trebuie. (...). Noi nu suntem aici in sectorul statului de drept, ci in sectorul verificarii daca se iau toate masurile necesare in domeniul luptei impotriva coruptiei, astfel incat aceasta sa nu fie intoarsa, sa nu fie oprita sa nu ia o directie nedorita.Deci, practic, incercam sa sustinem si noi, alaturi de dumneavoastra, lupta impotriva coruptiei si consolidarea sistemului judiciar", a raspuns Timmermans, intrebat daca poate fi adus in discutie activarea Articolului 7, la fel ca in cazul Poloniei, daca Romania nu respecta indicatiile oficialilor europeni.De altfel, prim-vicepresedintele CE a spus si in cadrul conferintei ca in Romania nu exista o problema cu justitia, ca aceasta este independenta si ar trebui sa fim mandri de acest lucru si sa-l prezervam."Separatia puterilor in stat nu e o problema in Romania, dimpotriva.. Atacurile la adresa Justitiei risca sa lase impresia romanilor ca e o problema cu Justitia. Convingerea noastra e ca nu e nimic in neregula. Trebuie sa existe respect pentru rolul Justitiei, Executivului, Legislativului.E nevoie de o procedura de cooperare. Chiar mi-a facut placere ziua de azi, am avut discutii foarte intense. Simt ca exista disponibilitate de toate partile", a msi spus oficialul.Timmermans a subliniat de mai multe ori ca e foarte bine informat, o referire la acuzatiile liderilor din Parlament - Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu - ca liderii europeni sunt fie dezinformati, fie neinformati cand critica modificarile la Legile Justitiei."Am o echipa foarte buna in Reprezentanta CE, echipa condusa de Angela Cristea. Sunt mereu foarte bine informat, stiu exact ce se intampla aici. Putem rezolva problemele doar daca toate institutiile sunt implicate. GRECO, Comisia de la Venetia sunt dornice sa va asiste.Trebuie sa lucram pe Legile Justitiei si Codul Penal, pentru a ne asigura ca facem ce trebuie", a spus Timmermans.Comisia Europeana a popus Consiliului Uniunii Europene, in 20 decembrie 2017, sa adopte o decizie in virtutea Articolului 7 al Tratatului UE, care prevede posibilitatea suspendarii drepturilor de vot ale Poloniei , din cauza situatiei sistemului judiciar polonez.A.S.