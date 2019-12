Toti cei 24 de inculpati in dosarul de trafic de copii de la Tandarei au fost achitati pentru ca faptele s-au prescris

Ziare.

com

Dosarul cu 24 de inculpati a intrat pe rolul Curtii de Apel Targu Mures in luna noiembrie 2018, iar de atunci pana la pronuntarea hotararii s-au scurs 11 termene de judecata, iar decizia pronuntata luni este definitiva.Potrivit unui comunicat de presa al Curtii de Apel Targu Mures, intervenirea prescriptiei faptelor, in baza art. 16 alin. lit. f din Codul procedura penala a dus la achitarea a 20 de inculpati de sub acuzatia infractiunilor de trafic de trafic de minori, spalare de bani, aderare la un grup infractional organizat.In baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. a - care prevede ca fapta nu exista - din Codul procedura penala, instanta l-a achitat pe inculpatul (P.P.) de sub acuza infractiunilor de trafic de minori, spalare de bani si constituire a unui grup infractional organizat si a dispus incetarea procesului penal fata acesta cu privire la infractiunea de nerespectarea regimului armelor si munitiilor.De asemenea, in baza aceluiasi articol, alin. 1, 5 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala l-a achitat pe inculpatul (O.O.) de sub acuza infractiunilor de trafic de minori, spalare de bani, aderare la un grup infractional organizat.In baza art. 396 alin. 1, 6 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penala a dispus incetarea procesului penal fata de inculpatul (A.A.), tot ca urmare a prescrierii faptei, cu privire la infractiunea de nerespectarea regimului armelor si munitiilor.Curtea de Apel Targu Mures a mai aratat ca in baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala l-a achitat inculpatul (F.F.) de sub acuza infractiunilor de trafic de trafic de minori, spalare de bani, constituire grup infractional organizat.In temeiul art. 112 alin. 1 lit. f Cod penal a dispus confiscarea speciala a incarcatoarelor de arme ridicate de la inculpatii (A.A.) si (O.O.).Curtea de Apel Targu Mures a mentinut dispozitiile primei instante referitoare la ridicarea masurilor asiguratorii, restituirea bunurilor indisponibilizate si plata onorariilor aparatorilor din oficiu.In baza art. 275 alin. 6 Cod procedura penala contravaloarea onorariilor avocatilor desemnati din oficiu in favoarea inculpatilor au ramas in sarcina statului si se avanseaza din fondul special al Ministerului Justitiei, in favoarea Baroului Mures, iar in baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate in apel in cuantum de 2.000 lei raman in sarcina statului.Imediat dupa pronuntarea primei hotarari de achitare a inculpatilor din acest dosar, la Tribunalul Harghita, care a bulversat autoritatile britanice, conducerea instantei a informat ca printre motivele care au dus la intarzierea solutionarii dosarului Tandarei se numara restituirea de trei ori a dosarului la parchet, dar si dificultatile in indeplinirea procedurilor de citare si numarul mic de judecatori existent la aceasta instanta.Precizarile au fost facute dupa ce in presa a aparut informatia ca Inspectia Judiciara s-a autosesizat si face verificari la Tribunalul Harghita, dupa ce dosarul Tandarei s-a incheiat pentru ca a intervenit prescrierea faptelor.In informarea semnata de presedintele Tribunalului Harghita, judecatoarea Ibolya Mitrea, se arata ca dosarul a fost solutionat, in prima instanta, prin pronuntarea unei sentinte penale, la data de 12 februarie 2019, dar hotararea nu este definitiva si este in curs de redactare (motivare), fiind supusa cailor de atac si termenelor prevazute de lege.In ceea ce priveste durata procedurii, de la data inregistrarii dosarului la Tribunalul Harghita si pana la solutionarea lui in prima instanta, se mentioneaza ca au avut loc mai multe cicluri procesuale."Dosarul a fost inregistrat, initial, in aceasta instanta, in anul 2010, dar a fost restituit de trei ori la parchet pentru refacerea/completarea urmaririi penale. Ca urmare a intocmirii unui nou rechizitoriu, dosarul a fost reinregistrat la Tribunalul Harghita, fiind astfel din nou investita instanta cu judecarea acestuia in anul 2013", precizeaza conducerea Tribunalului Harghita.Sursa citata puncteaza ca durata procedurilor, dupa sesizarea din 2013, a fost determinata si de dificultatile repetate in indeplinirea procedurilor de citare, intrucat numarul partilor si participantilor in cauza depaseste 200 de persoane.Potrivit procurorilor, reteaua din Tandarei, judetul Ialomita, era acuzata ca profita de romii saraci, care primeau imprumuturi, nu le puteau restitui si, in schimb, isi dadeau copiii celor de la care luasera banii, iar in acest fel acestia ajungeau la cersit sau la furat in Marea Britanie.Din rechizitoriul in baza caruia cei 24 au fost trimisi in judecata mai reiesea ca la perchezitiile efectuate la domiciliul inculpatilor au fost gasite doua pistoale-mitraliera AKM, cinci arme de vanatoare, un pistol cu gaze si unul cu bile. Au mai fost, de asemenea, descoperite automobile de lux, bijuterii si importante sume de bani, precum si procuri pentru incredintarea minorilor care au fost dusi in Marea Britanie pentru cersetorie si mici infractiuni , precum si pentru incasarea asigurarilor sociale.