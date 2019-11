Tragere la sorti la ICCJ, pentru desemnarea unui judecator intr-un complet de 5 penal

Ziare.

com

ICCJ a anuntat ca, vineri, de la ora 12:00, are loc desemnarea, prin tragere la sorti, in sedinta publica, a unui membru titular pentru Completul de 5 judecatori Penal 3 - 2018 si Completul de 5 Judecatori Penal 3 - 2019.Procedura se realizeaza in baza "art.32 alin.(4) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.291 alin.(2) din Regulamentul pentru organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie".Tragerea la sorti are loc dupa ce Ioana Bogdan a fost detasata la Institutul National al Magistraturii, incepand cu data de 1 noiembrie 2019, pentru o perioada de 3 ani.