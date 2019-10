Tribunalul Bucuresti a prelungit arestul lui Dinca. Avocat: Dosarul va fi trimis in judecata in cel mult o luna, altfel va fi eliberat

Ziare.

com

"Dosarul va fi trimis in judecata in cel mult o luna de zile pentru ca altfel, conform Constitutiei, inculpatul va fi eliberat. Nu-si asuma niciun procuror riscul", a declarat Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca.Avocatul ia in calcul si durata procesului pana la sentinta finala. Daca se mai prelungeste mult ancheta, procurorii risca sa nu se dea un verdict in proces inainte de implinirea termenului maxim de 6 luni de arest preventiv.Conform articolului 23 din Constitutie (Libertatea individiuala), in cursul urmaririi penale arestarea preventiva se poate dispune pentru cel mult 30 de zile si se poate prelungi cu cate cel mult 30 de zile, fara ca durata totala sa depaseasca "un termen rezonabil, si nu mai mult de 180 de zile".Acesta a fost arestat preventiv in data de 27 iulie, ceea ce inseamna ca a stat in arest 83 de zile, pana in prezent.Si perioada creste, pentru ca, joi, magistratii Tribunalului Bucuresti au prelungit masura arestului preventiv pentru Gheorghe Dinca, acesta urmand a petrece inca 30 de zile in spatele gratiilor.De altfel, potrivit avocatului sau, Dinca a spus inca din sala de judecata ca este de acord cu prelungirea arestului preventiv, deoarece isi asuma faptele pe care a spus ca le-a savarsit.Gheorghe Dinca a fost arestat dupa ce a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu. La domiciliul acestuia au fost gasite ramasite umane despre care INML a precizat, in urma analizelor, ca sunt ale Alexandrei.Ramasitele gasite in liziera padurii din Caracal, despre care Dinca spune ca sunt ale Luizei, au fost trimise in SUA pentru a fi analizate de FBI.