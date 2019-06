Tribunalul UE a anulat o decizie a Comisiei prin care despagubirile acordate de Romania fratilor Micula erau considerate ajutor de stat

Ziare.

com

Tribunalul Uniunii Europene (Camera a doua extinsa) a anulat ''Decizia (UE) 2015/1470 din 30 martie 2015 privind ajutorul de stat pus in aplicare de Romania - Hotararea arbitrala in cauza Micula/Romania din 11 decembrie 2013'', conform Hotararii pronuntate marti in sedinta publica la Luxemburg.Hotararea, referitoare la "Ajutoare de stat - Hotarare pronuntata de un tribunal arbitral constituit sub auspiciile Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii (ICSID) - Plata de despagubiri acordate anumitor operatori economici - Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piata interna si prin care se dispune recuperarea acestuia - Competenta Comisiei", prevede in plus ca Executivul de la Bruxelles sa suporte propriile cheltuieli de judecata, precum si pe cele efectuate de reclamanti.Reclamantii sunt European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan si Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL si West Leasing International SRL.Printr-o hotarare pronuntata de o instanta de arbitraj in decembrie 2013 (Micula/Romania) s-a constatat ca, prin retragerea, in 2005, a unei scheme de incurajare a investitiilor, cu patru ani inainte de expirarea sa prevazuta pentru 2009, Romania a incalcat un tratat bilateral de investitii incheiat intre Romania si Suedia. Romania a anulat schema de ajutoare ca parte a procesului de aderare la UE in vederea respectarii normelor europene privind ajutoarele de stat in legislatia sa nationala. Instanta de arbitraj a obligat Romania sa ii despagubeasca pe reclamanti, Viorel si Ioan Micula, doi investitori cu cetatenie suedeza, pentru ca acestia nu au beneficiat in intregime de schema.Cu toate acestea, in urma unei investigatii amanuntite, la 30 martie 2015, Comisia a adoptat o decizie in care concluziona ca suma platita de Romania drept despagubiri celor doi investitori si societatilor acestora incalca normele UE privind ajutoarele de stat si, in consecinta, obliga Romania sa recupereze despagubirile.Romania a recuperat de la beneficiari o parte din ajutoarele ilegale, dar Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a recupera in integralitate de la Viorel si Ioan Micula si de la grupul lor de societati ajutoare de stat ilegale in valoare de pana la 92 de milioane euro.In Hotararea de marti publicata pe site-ul Tribunalului UE, se arata ca despagubirea in cauza acoperea, cel putin in parte, o perioada anterioara aderarii Romaniei la UE (cuprinsa intre 22 februarie 2005 si 1 ianuarie 2007), iar Comisia nu a facut diferenta, printre sumele care trebuiau recuperate, intre cele care tin de perioada anterioara aderarii si cele care tin de perioada ulterioara aderarii si astfel decizia prin care aceasta a calificat drept ajutor ansamblul despagubirii este afectata de nelegalitate.Tribunalul Uniunii Europene este o instanta specializata in cadrul Curtii de Justitie a Uniunii Europene.