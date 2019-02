Tudorel Toader a creat justitia paralela. Activati articolul 7!

de astazi, orice judecator/procuror care nu convine puterii, care nu da sentintele potrivite, poate fi anchetat de sectia pentru magistrati care a devenit un stat in stat, fara ca procurorul general sa poata interveni. Daca DNA refuza sa dea dosarul Tel Drum la sectie, vor fi anchetati pentru abuz in serviciu de sectie, iar daca judecatorul nu ii va condamna va fi si el anchetat de sectie.

Ce se intampla acum in Romania e mai grav decat in Polonia si Ungaria si, daca UE nu va reactiona urgent, daca CJUE nu se va pronunta rapid pe intrebarile puse cu disperare de judecatori, care simt cizma politica pe grumaz, nu cred ca va mai ramane piatra pe piatra in aceasta tara ajunsa la cheremul infractorilor.

Din start trebuie spus ca pentru adoptarea acestei OUG nu exista nicio urgenta. Absolut niciuna justificabila in mod legitim. Si, totusi, urgenta a fost atat de mare incat ministrul nu a asteptat avizul de la CSM.Si nu numai ca nu a asteptat cele 30 de zile in care CSM are termen legal sa-l dea conform art 32 al Legii 317/2004, dar nu a asteptat nici macar 24 de ore. L-a cerut luni la ora 17:00 si OUG a fost adoptata marti, in sedinta de la ora 13:00.Sunt membri CSM, cei care nu fac parte din conclavul dnei Savonea, care nici macar nu citisera proiectul de OUG.Principiul colaborarii loiale dintre institutii, atat de drag dlui ministru, ar fi cerut ca Tudorel Toader sa vadeasca o minima dorinta de a afla continutul avizului, adica o minima aparenta ca i-ar pasa de opinia CSM. Dar, cand nu astepti aceasta opinie profesionala macar 24 de ore, cred ca sfidarea e cat se poate de clara.Iar dna Lia Savonea, cea care semna pe persoana fizica un comunicat de infierare in apararea sectiei pentru magistrati , digera fara nicio apasare aceasta sfidare. Asa cum o digera si dna judector CSM Simona Marcu, al carei sot a incasat jumatate de milion de lei de la Tel Drum. Avocatul Poporului se ocupa acum cu dinamitarea completurilor de 3 judecatori , nu cu asaltul asupra sistemului judiciar.Pe fondul prevederilor, oroarea este si mai mare si reprezinta o autentica flegma in obrazul Justitiei, al Comisiei Europene, al Comisiei de la Venetia si, in general, in obrazul lumii civilizate.Sa luam cele mai controversate prevederi.Adica, spre deosebire de orice alta sectie din Parchetul General, in cazul SIIJ, Augustin Lazar sa nu mai aiba nicio parghie, indiferent ce enormitati va comite plutonul de executie condus de Giani Stan, fost sef adjunct al Inspectiei Judiciare, si Adina Florea, procurorul care a declarat ca nu a fost niciodata independent.Tocmai principiul subordonarii ierarhice, atat de drag dlui Toader, in numele caruia a mutilat independenta procurorilor, este anulat pentru si numai pentru sectia speciala. Care sectie face deja numai minunatii: ancheteaza un procuror pe motiv ca a luat mita extradarea unui condamnat dat in urmarire internationala, declara mituitorul parte vatamata intr-un dosar de luare de mita si incearca sa adune cele mai sensibile dosare. De trei ori a cerut sectia speciala dosarul Tel Drum sub pretext ca acolo ar fi anchetat si un magistrat ca sa faca fix ce vrea cu el, adica sa-l claseze, sa-l mutileze, fara ca procurorul general sa poata interveni. Si pentru asta are nevoie de autonomia totala livrata de ministru.SiProbabil ca asa s-a intamplat si pentru capturarea dosarului Tel Drum. Mai mult, SIIJ capata si dreptul de a exercita si retrage caile de atac, deci intervine si pe dosare instrumentate demult si ajunse deja la caile de atac.Deci sectia speciala, a carei desfiintare o cer Comisia de la Venetia, GRECO, Comisia Europeana, Parlamentul European, nu numai ca nu dispare, dar capata puteri monstruoase.Practic,2.Cand au fost modificate Legile Justitiei in urma cu an, necesitatea separarii carierelor magistratilor a fost un motiv important pe care l-a sustinut si CSM.Aceasta separare inseamna exact impiedicarea salturilor intre cariera de procuror si aceea de judecator. Si exact acest principiu este acum incalcat de dl Toader, care nici macar nu poate explica rational si legitim de ce o face.3. Modificarea de la punctul 2 serveste ca pretext pentru o alta:Deci daca pentru sefii ICCJ decide doar Sectia pentru judecatori, decizie care trebuie acceptata de presedinte, pentru procurorii sefi decid si judecatorii, si procurorii, desi carierele sunt teoretic separate.De ce asta? Pentru caSi daca cineva o sa se opuna prea vehement poate fi inhatat de Sectia pentru magistrati. Deja judecatorul Mateescu, care nu face parte din grupul Savonea, este anchetat de Inspectia Judiciara ca sa-si bage mintile in cap.4. Procurorii sefi nu mai pot fi numiti prin delegatie, interimatul nu poate dura mai mult de 45 de zile, deciSi, uite asa, printr-o miscare fulger, despre care CE nu a fost instiintata , luata fara avizul CSM, contestata vehement de Sectia de procurori a CSM , sectie care a si incercat sa discute cu ministrul Toader, acesta pune