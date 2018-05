Tudorel Toader anunta ca o decizie luata in Danemarca va debloca extradarile romanilor cautati peste hotare

Ziare.

"Curtea Suprema din Danemarca a decis ca 'Romania poate fi inlaturata de pe lista tarilor cu probleme in domeniul drepturilor omului in legatura cu spatiile oferite detinutilor. Hotararea deblocheaza definitiv transferurile de detinuti romani si procesele de extradare a cetatenilor romani, pe numele carora exista un Mandat European de Extradare'", anunta Tudorel Toader pe Facebook , miercuri seara.Anuntul vinde in conditiile in care, de-a lungul vremii, mai multe instante europene au refuzat sa extradeze cetateni romani, din cauza conditiilor din peniteciarele romanesti, existand temerea ca in Romania se incalca articolul 3 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), care interzice pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante.