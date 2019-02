Tudorel Toader ii minte in fata pe magistrati. Justitia la cheremul lui Dragnea

Ziare.

Furia sistemului ameninta sa o mature si pe principala colaboratoare, ca sa nu zic de-a dreptul unealta a PSD, presedinta CSM Lia Savonea, a carei revocare a fost deja ceruta de Curtea de Apel Brasov, ceea ce inseamna ca teama pe care o starnea "Eminenta Cenusie" a inceput sa se fisureze.Mai alea ca in presa apar informatii foarte interesante, precum aceea dezvaluita de consultantul politic Cristian Hrituc si despre care se vorbea deja intens in sistem:Asadar,Fata in fata cu acest dezastru, premierul si ministrul Tudorel Toader au initiat consultari cu sistemul judiciar. Forumul judecatorilor si noile asociatii ale procurorilor au refuzat discutiile pe motivul legitim ca independenta justitiei nu se negociaza: intai OUG 7 trebuie abrogata si abia apoi ne asezam la masa pentru discutii, de la zero.S-a gasit insa cine sa se duca. Asociatia procurorilor, reprezentata de Elena Iordache, preferata din Parchetul General a dlui Toader, si reprezentand cateva zeci de magistrati; dna Ciuca de la AMR, traditional partener al PSD; UNJR, care mai reprezinta cam 20 de magistrati; seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru - brat armat al PSD; Giani Stan, seful sectiei pentru magistrati - brat armat al PSD; Lia Savonea, presedinta CSM.Tudorel Toader, pentru ca dna Dancila oricum nu intelege nimic si chiar sustine ca nici nu trebuie sa inteleaga, a aplicat ceea ce un judecator mi-a definit dreptSolutia de aparent compromis se refera la doua chestiuni.Mai intai un memorandum potrivit caruia CSM ar fi trebuit sa fie informat si consultat de legiuitor cu cel putin 5 zile inainte de emiterea unor reglementari privind legile justitiei.Chiar OUG 7 stipuleaza, redundant de altfel, ca nimeni nu are voie sa adauge la lege, iar memorandumul acesta fix asta face.Daca legea prevede 30 de zile, cum isi permite ministrul sa reduca termenul la 5 zile? Iar termenul aceasta este o smecherie. Daca proiectul unei OUG e trimis joi, cinci zile inseamna cel tarziu marti. Cine are timp sa discute serios, sa consulte sistemul judiciar, adunarile generale ale instantelor, daca este vorba despre chestiuni esentiale?Cu un aer de concesie, nu cu capul in pamant de rusine, dl Toader renunta la doua dintre prevederile din celebra ordonanta. Judecatorii nu vor mai putea fi numiti procurori sefi si implicit nici avizul pentru candidati nu va mai fi mutat la plen, ci ramane la sectia pentru procurori.Era, intr-adevar, in aparenta cea mai scandaloasa dintre prevederi, pentru ca incalca grav chiar principiile modificarii legilor justitiei si anume separarea carierelor de procuror si judecator. Si probabil ca niste alesi pentru sefiile DNA si PICCJ au ramas cu buza umflata. Adica judecatorii fosti procurori care trebuiau instalati acolo.Sistemul vechicula deja niste nume, in frunte cu al dlui Deliorga, venit direct din sinistra epoca Stanoiu si apropiat al Adinei Florea.Se inchide astfel si gura unor procurori - a uneia anume suspectez eu - care tinteau functia de procuror general si care, simtind pacaleala, au intors armele fara sa se mai opuna vointei reale a structurilor de parchet pe care le conduc de facto, de exemplu DIICOT.Sigur ca au ramas si persoane care isi pastreaza beneficiile obtinute prin OUG. De exemplu, la vechimea necesara pentru accederea la ICCJ ramane adaugata si vechimea de procuror, o prevedere fara de care, de exemplu, o judecatoare care a dat sentinte foarte valoroase pentru Liviu Dragnea personal nu avea cum sa ajunga la instanta suprema.In schimb, in privinta sectiei pentru investigarea magistratilor, Tudorel Toader nu face niciun pas inapoi, chiar daca sporirea puterii si autonomiei acesteia contravine grav recomandarilor Comisiei de la Venetia si ale MCV, chiar daca sectia e pe rolul CJUE.Asadar, sectia speciala ramane absolut rupta de procurorul general, o incalcare inexplicabila legitim a principiului subordonarii ierarhice.Dl Toader spune ca daca in cazul DIICOT si DNA e asa, de ce n-ar fi si pentru SIIJ. Este un argument extrem de pervers, care mizeaza pe nestiinta de care sper ca nu-i suspecteaza pe magistrati. SIIJ nu e directie de parchet, cel putin nu inca, pentru ca intentia probabil ca asta si este.In plus, atunci cand spune ca la o adica lipsa controlului ierarhic poate fi compensata de controlul instantelor, dl Toader confunda, probabil intentionat notiuni., mi-a spus un procuror cu mare experienta.Ramane valabila si prevederea care da SIIJ dreptul la " exercitarea si retragerea cailor de atac in cauzele de competenta Sectiei, inclusiv in cauzele aflate pe rolul instantelor sau solutionate definitiv anterior operationalizarii acesteia potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie".Vine cineva seara la Antena 3 si balacareste un magistrat, a doua zi dl Netejoru constata ca magistratul si-a pierdut buna reputatie. Simplu, nu?Deci raul ramane., dupa cum spune un magistrat.Nu cred ca exista magistrat de buna credinta care sa nu inteleaga incercarea de prostire propusa de dl Toader. In plus, e foarte straniu ca abrogarea modificarii art 54 nu s-a produs imediat si ca ministrul avanseaza ca zi posibila pentru asta abia vineri.In plus, ordonanta de abrogare poate fi respinsa in Parlament si ne intoarcem de unde am plecat, un lucru pe care deja unii pesedisti il avanseaza.