Ultima strigare pentru candidatii la sefia DNA, DIICOT si Parchetului General. Cine s-a inscris deja si ce spune Predoiu

Astfel, Gabriela Scutea (de la Parchetul Curtii de Apel Brasov) si-a depus dosarul pentru Parchetul General, iar Daniel Horodniceanu s-a inscris pentru un al doilea mandat la DIICOT si pentru Parchetul General . Pentru sefia DNA nu s-a inscris nimeni pana acum."Sunt mai multe candidaturi, speram sa fie si altele. Mai este si astazi o zi. Nu as vrea sa dau detalii privind numarul sau persoanele, pentru ca nu doresc sa influentez pe cei care se mai pot gandi ca mai au timp sa se inscrie. Nu vreau sa descurajez pe nimeni, nu vreau sa incurajez pe nimeni, din start.E o competitie transparenta, o comisie de interviu largita, nu are doar membri din minister. Comisia va intervieva, vom discuta, apoi vom lua decizie", a declarat Catalin Predoiu, ministrul Justitiei, luni dimineata.Ministrul a adaugat ca stabilitatea sistemului este importanta si e crucial sa existe procurori sefi, prim-adjuncti, adjuncti, sefi de sectie, adjuncti de sef de sectie numiti conform procedurii legale, stabil, pe post, "care sa poata incepe o reforma in Ministerul Public, sa impulsioneze activitatea procurorilor, cu respectarea tuturor garantiilor, astfel incat sa punctam fata de ceteteni, sa punctam fata de Comisia Europeana, sa punctam fata de magistrati in sensul calitatii, in sensul ritmicitatii activitatii, tot ce asteapta societatea de la Ministerul Public".Predoiu a adaugat ca marti dimineata va fi verificat dosarul fiecarui candidat, pentru a se vedea daca are toate documentele cerute prin procedura.Pe 2 decembrie, Ministerul Justitiei a anuntat ca a declansat procedura de selectie pentru propunerea de numire a procurorilor-sefi ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.Conform procedurii, lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se va afisa la sediul Ministerului Justitiei si se va publica pe pagina de Internet, pana la data pe 24 decembrie, ora 24:00.