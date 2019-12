Ultimul dintre cei 7 violatori din Vaslui iese din inchisoare

Ziare.

Magistratii Judecatoriei Vaslui au admis cererea de eliberare conditionata a lui Silviu Burada, singurul dintre cei 7 violatori din Vaslui care mai era incarcerat. "Admite propunerea Comisiei de liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Vaslui privind liberarea conditionata a persoanei condamnate Burada Ovidiu Silviu. (...) dispune liberarea conditionata a condamnatului Burada Ovidiu Silviu, anterior executarii integrale a pedepsei de 10 ani inchisoare", se arata in incheierea de sedinta a Judecatoriei Vaslui.Procurorii nu au contestat decizia, termenul expirand luni.Astfel, ultimul dintre sapte tineri din localitatea vasluiana Valeni va parasi Penitenciarul Vaslui in scurt timp.In noiembrie 2014, sapte tineri din localitatea vasluiana Valeni au fost arestati, fiind acuzati ca au oprit o fata care se intorcea de la scoala, au luat-o cu masina si au violat-o timp de mai multe ore. Apoi, cei 7 au fost cercetati sub control judiciar, dupa care au fost din nou arestati, in urma reactiilor puternice din partea societatii civile.Un an mai tarziu, pedepsele celor sapte tineri din Valeni au fost majorate, fiind cuprinse intre sase si 10 ani de inchisoare, potrivit unei decizii definitive a Curtii de Apel Iasi.De-a lungul timpului, ei au iesit din inchisoare, incepand cu vara anului 2018, fiind eliberati conditionat.