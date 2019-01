Umbla Moartea libera pe strazi! USR vrea abrogarea recursului compensatoriu in regim de urgenta

Ziare.

"Astazi ii dam forma finala si o depunem la Parlament. Sper sa gasim pe cineva pe la secretariat...", a anuntat pe Facebook deputatul USR Stelian Ion.Acesta reaminteste ca "propunerea a venit de la guvern cu un filtru judiciar, era o forma a liberarii conditionate, dar a fost macelarita de Nicolicea in Camera Deputatilor"."Ne-am opus, am incercat sa o imblanzim cu amendamente, am atacat-o la CCR , dar degeaba.. Daca vrem sa nu mai moara oameni nevinovati, trebuie sa o abrogam in regim de urgenta!Da, in cazul astapentru ca este ditamai urgenta: mor oameni, sunt violate femei, sunt talhariti romanii pe strada de infractori eliberati inainte de termen, fara discernamant", reaminteste deputatul USR Stelian Ion.In plus, acesta subliniza ca se putea si mai rau. "Daca era dupa UDMR , in loc de 6 zile, infractorii primeau un 'cadou' de 9 zile reduse la fiecare 30 executate! Cetateni romani de etnie maghiara, de asta i-ati votat pe indivizii astia? Sa-i scoata pe criminali sa ne omoare pe strazi?!", intreaba Stelian Ion, membru al comisiei Juridice.Reactia vine dupa ce mai multi condamnati eliberati in baza legii recursului compensatoriu au comis infractiuni grave la scurt timp dupa iesirea in inchisoare . Cel mai recent caz este cel al unui tanar din Medias ucis la doar 25 de ani (foto).Abrogarea legii a mai fost ceruta si de un deputat PNL , dar si de asociatia VeDemJust.C.B.