Umbra Liei Savonea. Cad ultimele masti

Ceea ce s-a intamplat cu demisia - nedemisia judecatoarei-nejudecatoarei Dana Girbovan este doar o mostra si un varf al aisbergului. Abuzul e imens, de la un capat la altul, iar siluirea principiului independentei politice a magistratului s-a produs in mod repetat.Din start,fie ea si preliminara, despre acceptarea unei functii politice. Ca a fost la Florin Iordache in sufragerie, dupa cum relateaza presa, sau nu, poate fi doar o circumstanta agravanta.Esenta este caPentru ca, inclusiv in acceptiunea CCR, activitatea guvernamentala este una politica, indiferent daca este partinica sau nu. Da, ministrii tehnocrati fac politica, dar nu una partinica.E ca in cazul luarii de mita. Nu trebuie sa o si incasezi efectiv. Infractiunea este comisa, consumata, din momentul in care nu ai refuzat propunerea. Dna Girbovan si-a incalcat statutul din momentul in care nu a spus nu dupa prima propozitie. Pentru ca logica, spiritul acestei incompatibilitati a magistratului nu tine doar de exercitarea efectiva a functiilor, ci de separarea lui totala de politica, fara de care nu isi poate indeplini menirea.Intreb si eu, daca dna Girbovan, intoarsa la litigiile de munca de la CA Cluj, va avea de judecat o speta in care una dintre parti este o institutie din subordinea acestui guvern, mai exista garantia de impartialitate totala din partea unui judecator care acceptase sa fie parte a acestui guvern?Presedinta CSM nu numai ca nu a fost deranjata de aceasta situatie, dar a agravat-o prin faptul cacare sa finalizeze retragerea din magistratura a acesteia. Cum decretul nu a fost semnat, presedintelui i-a fost propus un magistrat inca activ pentru o functie politica. Spune asta chiar un comunicat oficial al CSM, care vorbeste despre respingereaSi cea mai buna dovada ca asa a fost este chiar retragerea demisiei, posibila numai cat timp ea nu a produs efecte. Daca nu a produs efecte demisia Danei Girbovan, inseamna ca atunci cand a fost propusa pentru functia politica era magistrat, deci incalcarea statutului a fost grosiera.Si ca sa puna bomboana pe coliva, Lia Savonea a contestat public, prin comunicat oficial , motivele respingerii Danei Girbovan. Cu ce drept? Pe cine apara dna Savonea? Un magistrat? Ce cauta un magistrat in treburi politice? Un cetatean obisnuit? Ce treaba are CSM cu un cetatean obisnuit propus pentru o functie? De ce nu a protestat si pentru respingerea lui Eugen Nicolicea?De fapt, Lia Savonea a aratat, cu atipica lipsa de prudenta care a distrus si ultimele aparente, cat de mult o dorea pe Dana Girbovan in functia de ministru.care ar fi marcat astfel o lovitura decisiva. De ce atata diperare? Pentru ca Ana Birchall ii sta ca un os in gat si la minister, dar mai ales in CSM. In plus, cu Ana Birchall ministru, dna Savonea risca sa piarda pana la urma o jucarie preferata - SS.Si de asta a fost aleasa, sunt convinsa, Dana Girbovan, pentru ca Lia Savonea mai avea nevoie de un pudel in CSM. Daca va mai indoiti de puterea Liei Savonea va amintesc cum dupa comunicatele furioase privind impozitarea pensiilor magistratilor, guvernul a renuntat cuminte la idee.Dar raul pe care Lia Savonea il face sistemului judiciar nu se limiteaza la atat.SS este specializata pe procurori care trebuie atat de inhibati incat sa nu mai faca nimic si daca nu mai fac, nu mai e nimic de judecat.IJ este specializata pe delicte de opinie. Lucian Netejoru a adus "marfa noua" dupa teoretice concursuri, profesionisti de mare valoare precum sotul Gabrielei Baltag sau fosta presedinta a judecatoriei Videle, si nicio opinie profesionala iesita din linia agreata nu mai scapa nesanctionata.Viitorul presedinte al ICCJ a fost stabilit in conditii de crasa nelegalitate, de-a dreptul conflict de natura constitutionala cu Parlamentul, dupa cum am aratat deja si dupa cum a reclamat si Forumul judecatorilor adica pentru o generatie de procurori si judecatori. Asta in conditiile in care sistemul e deja in criza grava, iar dupa ce de la 1 ianuarie va intra in vigoare pensionarea dupa 20 de ani vechime indiferent de varsta, se va ajunge la blocaj total.si nici macar nu a adoptat regulamentul pentru concurs. Desigur, e cu mult mai avantajos sa-i tii pe toti pe delegari si detasari, dependenti de pixul tau.In schimb, motiv pentru care nu a fost validat.Situatia se degradeaza galopant, magistratii se simt tot mai sufocati, presiunea publica a scazut dupa disparitia lui Dragnea, iar umbra Liei Savonea se intinde tot mai mult si mai amenintator. De ce? Pentru ca poate.