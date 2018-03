Umilirea lui Tudorel Toader. Deznodamantul revocarii in linie dreapta

Ziare.

Pentru ca problema lui Tudorel Toader nu a fost una de evaluare propriu-zisa a culpei manageriale, ci, dupa cum arata documentul CSM, una de majora depasire a cadrului legal si a propriilor competente. Pentru a se incadra in art 51 al 2 lit b din Legea 303/2004 , pe care l-a invocat, dl Toader putea invoca pentru cererea de revocare strict motive manageriale, care la randul lor sunt definite in continuarea aceluiasi articol.Dar dl Toader a invocat doar doua asemenea motive, unul eronat complet, privind retragerea de pe site-ul DNA a unui comunicat de presa in cazul Belina, comunicat care nu a fost niciodata retras, si unul care se refera la costul/dosar DNA, considerat prea mare, dar fara a explica si fundamenta aceasta apreciere de eficienta.In rest,, care sunt de competenta Inspectiei judiciare si a CSM,. Pentru ca, spre exemplu, o achitare nu este imputabila managerului institutiei care nici macar nu are dreptul sa intervina in dosar, peste independenta procurorului.Previzibila pentru cei care au citit interviul acordat Ziare.com de conf. univ. dr. Claudiu Dinu , fost consilier prezidential, motivarea avizului negativ arata ca dl Toader fie nu cunoaste legea, fie a facut constient un demers nelegal care nu poate fi explicat decat de un ordin politic.Din acest moment procedura de revocare mai are de indeplinit o singura etapa, decizia presedintelui.Legal dl Iohannis nu are un termen in care sa se pronunte. Deci, teoretic, poate impinge raspunsul pana cand ii expira dnei Kovesi mandatul. Ceea ce insa ar prelungi si circul pe care oastea condamnatilor si inculpatilor il face la televizunile aservite pentru a forta o decizie de revocare.In plus, si pentru intarzierea raspunsului la fel ca pentru respingerea revocarii, actuala putere se poate duce la CCR cu sesizarea unui conflict de natura constitutionala.Deja este vehiculata ipoteza ca presedintele nu ar avea dreptul sa refuze revocarea, ipoteza ce ar fi fundamentata pe o recenta motivare a CCR pe noile legi ale justitiei care arata ca la numirea procurorilor sefi presedintele nu ar avea un drept de veto garantat prin Constitutie.In mod normal, CCR nu are cum sa constate un asemenea conflict si Claudiu Dinu a explicat de ce:Dar dincolo de aceste argumente tehnice, intreb si euSi ar trebui sa spuna ca avizul CSM nu conteaza exact CCR, care in aceeasi motivare recenta, invoca tocmai rolul hotarator pe care trebuie sa il aiba acest organism al magistratilor.Chiar nu vad cum ar putea sa sune o motivare a CCR care nu numai sa treaca in totala irelevanta un aviz al CSM, dar sa il oblige pe presedinte sa decida impotriva lui. Din acel moment, avizul trebuie cu totul scos din lege, adica CSM sa fie cu totul eliminat din procedura de numire a procurorilor sefi si sa ramana doar ministrul cu veto garantat si la numire si la revocare? Nici macar aceasta Curte nu cred ca poate face asa ceva.Dar puterea mai poate juca o carte: suspendarea presedintelui, varianta, ce-i drept, infirmata vehement de mai multi pesedisti de marca. Dar nu consecventa e punctul forte al politcii romanesti in general.Motive legale de suspendare nu ar exista cat timp presedintele nu ar face decat sa isi exercite o atriobutie legala si ceea ce ii recomanda CSM sa faca. Dar nici suspendarile anterioare nu au fost bazate pe temeiuri legale, ambele avand avize negative de la CCR.Si, da, teoretic, chiar daca nu obtin demiterea presedintelui, PSD -ALDE isi pot atinge in luna de interimat al lui Calin Popescu Tariceanu mai toate scopurile: decapitari de institutii, in frunte cu DNA, promulgari de legi, schimbari de ambasadori, cam toate poftele.Dar cu ce pret?In plus, a suspenda un presedinte pentru ca a refuzat sa demita un sef de parchet impotriva avizului CSM ar fi un motiv foarte solid pentru o reactie externa extrem de dura.