Un asistent medical condamnat pentru ca a violat paciente a fost eliberat, desi n-a executat nici jumatate din pedeapsa

Judecatorii Tribunalului Braila au respins ca nefondata, pe 10 ianuarie, contestatia formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Braila impotriva solutiei primei instante, din data de 9 decembrie 2019, care a admis cererea de liberare conditionata."Mentine ca fiind legala si temeinica sentinta penala din data de 9.12.2019 pronuntata de Judecatoria Braila", se arata in decizia Tribunalului Braila.Condamnatul Viorel Milcu, care are peste 60 de ani, a putut beneficia de legea mai favorabila in acest caz, motiv pentru care el a fost deja eliberat din Penitenciarul Braila.Viorel Milcu, asistent medical la Sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean, a fost arestat preventiv in septembrie 2015, dupa ce o adolescenta de 17 ani a depus plangere impotriva acestuia, acuzandu-l ca a sedat-o in timp ce se afla internata pentru o operatie de apendicita si a violat-o, rezultatele probelor ADN confirmand acest lucru.Dupa arestarea sa, politistii au audiat zeci de paciente care au fost internate in sectia de Chirurgie a Spitalului de Urgenta din Braila incepand cu anul 2010, cele mai multe confirmand comportamentul deviant al asistentului medical.Potrivit rechizitorului, asistentul le administra somnifere pacientelor, aspect confirmat de martore si scos in evidenta de fisele medicale ale acestora, de retetele existente in farmacia spitalului si de declaratiile medicilor.In urma probelor administrate, in februarie 2018, Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv pe Viorel Milcu la opt ani de inchisoare cu executare si obligatia de a plati adolescentei de 17 ani daune morale in valoare de 15.000 de euro, alaturi de Spitalul de Urgenta din Braila.Spitalul Judetean de Urgenta Braila a deschis proces pentru recuperarea sumei la Judecatorie, cerere care a fost admisa, instanta dispunand instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile sau imobile ale lui Viorel Milcu, pana la recuperarea banilor.