Un barbat care a distribuit online imagini pornografice cu copii, condamnat la munca la liceu, in Gorj

Tribunalul Gorj l-a condamnat pe barbatul judecat pentru pornografie infantila in forma continuata la doi ani de inchisoare cu suspendare si l-a trimis sa munceasca la un liceu sau la primarie. Decizia nu este definitiva."Impune condamnatului sa execute urmatoarea obligatie: sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate.Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Primariei Bilteni sau in cadrul Liceului Tehnologic Bilteni, judetul Gorj, pe o perioada de 100 de zile lucratoare. Revoca masura preventiva a arestului la domiciliu. Constata ca inculpatul a fost retinut, arestat preventiv si la domiciliu incepand cu data de 30.10.2019 pana la zi", a decis instanta.Barbatul este acuzat ca ar fi distribuit peste 400 de filmulete pornografice cu copii, pe Internet, in perioada 2016-2019. Copiii care apar in imagini au varste cuprinse intre 2 si 14 ani.Cercetarile au fost facute sub coordonarea unui procuror din cadrul Biroului Teritorial Gorj, al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.