Un barbat mort este executat silit printr-o decizie a Judecatoriei Vrancea

Fostul sef al OPC Vrancea a murit din cauza unui infarct la inceputul lunii august, iar decizia instantei a aparut luni.Hotararea este definitiva."Admite cererea (...) . Incuviinteaza executarea silita a titlului executoriu: sentinta civila nr. (...) pronuntata de Judecatoria Focsani. Executarea silita se va face in toate modalitatile de executare prevazute de lege. Fara cale de atac. Pronuntata in sedinta publica si data in camera de consiliu, astazi, 26.08.2019", se arata in solutia pe scurt publicata de Judecatoria Focsani.Barbatul decedat a fost executat silit pentru o datorie de 90.000 de lei. Este vorba despre o suma care a fost imprumutata de la un om de afaceri in doua transe, in anul 2014.Imprumutul a fost garantat cu un teren situat in apropiere de orasul Focsani care, ulterior, a devenit subiectul unui proces, procurorii dovedind ca pamantul a fost obtinut in baza unor acte false.Conform legii, datoriile unei persoane decedate vor fi imputate mostenitorilor.Fostul sef al OPC Vrancea are doi copii din prima casatorie.