Un consilier al ministrului Carmen Dan e vizat in trei dosare penale, pentru inselaciune, ultraj si abuz in serviciu - surse judiciare

Potrivit surselor citate, doua dintre dosare se afla pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, in care Valentin Riciu are calitatea deUn dosar vizeaza savarsirea infractiunii desi a fost deschis dupa ce Valentin Riciu a fost reclamat ca a participat, timp de doua zile, la o conferinta sindicala la Constanta, insa el a figurat ca fiind prezent prin semnatura la serviciu.Al doilea dosar se refera la infractiunea de, dupa ce Riciu ar fi adresat amenintari unui alt politist.De asemenea, un alt dosar dese afla la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 si a fost deschis dupa ce o persoana i-a facut plangere lui Riciu pentru ca i-ar fi retinut abuziv permisul de conducere.Valentin Riciu a catalogat ca fiind "o mizerie" informatiile aparute in presa ca ar avea un dosar penal pentru inselaciune. Acesta a mai fost acuzat in spatiul public ca era prieten cu politistul Eugen Stan, arestat pentru agresiuni sexuale impotriva minorilor, pe care l-ar fi acoperit de-a lungul anilor."In ultima saptamana, au aparut in spatiul public mai multe afirmatii false si calomnioase impotriva mea - fie ca eram prieten cu Eugen Stan, fie ca eram seful lui. Astazi, un post de televiziune (Digi24, n.red.) afirma ca as avea un dosar penal de inselaciune. Este o noua mizerie in ceea ce ma priveste.Am vazut stirea si am incercat sa aflu care sunt probele in baza carora se fac aceste acuzatii. Nimic oficial, nicio proba, doar surse. Situatia o voi prezenta conducerii ministerului printr-un raport pe care il voi inainta chiar astazi", a precizat Riciu, conform unui comunicat remis sambata dupa amiaza de MAI.Acestui comunicat i-a fost atasata si declaratia olografa a consilierului, prin care acesta dezminte categoric ideea existentei unor dosare deschise pe numele sau.Cu toate acestea, mai multi jurnalisti acreditati pe justitie au dat ca sigura informatia conform careia Riciu ar fi vizat in cele trei dosare.Numit in octombrie consilier personal de catre Carmen Dan, Valentin Riciu este puternic contestat si de liderii a doua dintre cele mai mari sindicate ale politistilor, care au dezvaluit si ca acesta a lucrat ani buni cu politistul pedofil, informatie de asemenea negata de consilier.