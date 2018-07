Un europarlamentar PSD spune ca statul paralel sustine Comisia de la Venetia

Ziare.

com

"V-ati intrebat de ce recentul Raportul 'critic' al Comisiei este unul special numit 'preliminar/intermediar'?Simplu, pentru ca autorul, recte Comisia de la Venetia, nu isi permite sa scrie asemenea lucruri in raportul oficial!De ce? Pentru ca, in raportul oficial, autorii nu isi pot depasi atributiile, care exclud afirmatiile police, nesustinute juridic, dintr-un raport 'preliminar/intermediar' ...Aceasta este o confirmare ca initiativa acestui raport 'preliminar/intermediar' este politica, provine din tara si este destinata exclusiv consumului politic intern!De aceea a si fost tratat, pe buna dreptate, ca atare de institutiile serioase din Romania. A fost o miscare la 'iuteala de mana si nebagare de seama', menita sa ofere munitie aparatorilor statului paralel, 'paralelilor', cum le putem spune pe scurt. Cu acelasi succes ca altele de acelasi gen ...", a scris Pascu pe reteaua sociala.Raspunzand acestei postari, fostul ministru de Externe Adrian Severin, proaspat liberat din penitenciar unde a executat o pedeapsa pentru coruptie, sustine ca membrii Comisiei de la Venetia ar fi fost corupti pentru a emite opinia preliminara negativa privind Legile Justitiei."Total de acord, numai ca atunci cand o institutie prestigioasa precum Comisia de la Venetia, intra in asemenea jocuri mizerabile, fie asta si prin reprezentati de mana a doua, ceva nu este in regula in relatiile internationale.In mod normal MAE ar trebui sa clarifice situatia la Strasbourg. Desigur, cu sprijinul serviciilor noastre secrete, care ar trebui sa stie cine, prin ce mijloace si pe ce cai a corupt si compromis Comisia de la Venetia", a comentat acesta pe Facebook la mesajul europarlamentarului PSD.Pascu nu a ezitat si i-a raspuns: "Sa nu fi fost chiar ei ...".Amintim ca saptamana trecuta Comisia de la Venetia a publicat un punct de vedere transant, care desfiinteaza modificarile pe care PSD-ALDE le-a adus Legilor Justitiei si prin care, spune forul european, este subminata independenta judecatorilor si procurorilor romani si increderea publiculu i in sistemul judiciar.Astfel, Comisia cere puterii politice de la Bucuresti sa nu puna in aplicare aceste modificari, mai ales cele privind numirea si revocarea procurorilor-sef.Opinia preliminara tine cont de "climatul politic tensionat" si de presiunile si intimidarile magistratilor, mai ales din partea politicienilor de nivel inalt, coordonate inclusiv prin campanii media, se arata intr-un document remis Ziare.com.Comisia de la Venetia face o serie de recomandari, printre care mentinerea rolului presedintelui Romaniei si al CSM in numirea/revocarea procurorilor de rang inalt.