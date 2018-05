Un fost sef de CJ prins in flagrant cu spaga a cerut reducerea pedepsei, dar a mai primit inca 8 luni de inchisoare

Ziare.

In urma cu cateva luni, Cristi Bagiu a cerut magistratilor de la Tribunalul Vrancea contopirea a doua pedepse primite in doua dosare in care a fost judecat pentru fapte de coruptie.Una dintre pedepse este de cinci ani si doua luni de detentie, iar cea de-a doua de 2 ani, la finalul procesului magistratii de la Tribunalul Vrancea luand decizia ca fostul presedinte al CJ Buzau sa aiba de executat 5 ani si 2 luni de inchisoare, din care sa fie scazuta perioada in care a fost in arest preventiv.DNA a depus contestatie, iar dosarul a ajuns, astfel, la Curtea de Apel Galati.Magistratii au admis contestatia procurorilor DNA si au decis ca Bagiu sa primeasca un plus de 8 luni de detentie la sentinta initiala de 5 ani si doua luni de inchisore. Astfel, Bigiu, aflat in Penitenciarul Focsani, va faceDecizia magistratilor de la Curtea de Apel Galati este definitiva.Cristi Bigiu, fost presedinte al CJ Buzau, a fost condamnat in doua dosare, iar intr-un al treilea a fost achitat.Cristinel Bigiu a fost judecat si condamnat la 5 ani si 2 luni de detentie in dosarul in care a fost prins in flagrant, in decembrie 2014, de catre DNA luand mita pe vremea cand era presedinte al CJ Buzau.In mai 2017, el a fost condamnat la doi ani de inchiusoare intr-un al doilea dosar de catre magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti in dosarul in care a recunoscut ca a primitde la fostul director al RA-APPS Georgian Surdu, care, la randul sau, a primit o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu executare.Intr-un al treilea dosar in care a fost judecat alaturi de fostul ministru de Interne, Cristian David, Cristi Bigiu a fost achitat.