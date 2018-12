Un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti, trimis in judecata pentru ca a condus baut

Ziare.

Potrivit unui comunicat remis joi de Parchetul General, in data de 4 noiembrie 2017, aflat la volanul unui autoturism in Bucuresti, Damian Dolache a fost observat de un echipaj al Politiei Rutiere in timp ce efectua viraj la stanga cu depasirea marcajului longitudinal continuu.In aceasta imprejurare, conducatorului auto i s-au solicitat documentele si a fost testat cu aparatul alcooltest, stabilindu-se ca alcoolemia judecatorului in aerul expirat a fost de 0,77 mg/l.Ulterior, acesta fost condus la Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici", unde i-a fost recoltata o proba de sange, magistratul parasind unitatea medicala, fara preaviz, nemaifiind posibila recoltarea si a celei de-a doua probe.Din buletinul de analiza toxicologica emis de Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici", a reiesit ca judecatorul avea in sange o alcoolemie de 1,95 g la mie.Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Ploiesti, in acest caz fiind sesizat si Consiliul Superior al Magistraturii, in vederea luarii masurilor legale care se impun.