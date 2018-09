Un judecator din CSM acuza presiuni privind protocoalele SRI

Ziare.

com

Chis sustine ca se arunca o lumina negativa asupra unor dosare solutionate definitiv.Nu cred ca putem sa afirmam de plano ca orice dosar in care a fost folosit protocolul inseamna ca a atras o hotarare nelegala.Trebuie vazut de la caz la caz daca vreo proba a fost administrata nelegal si daca s-a folosit vreun protocol in sensul acesta", a declarat judecatoarea Andreea Chis la Digi24 Aceasta a mai spus ca, in niciun caz, o sentinta definitiva nu poate fi desfiintata printr-o lege."In niciun caz printr-o lege! Cu siguranta, nu! Poti sa prevezi un motiv de revizuire, dar nu poti sa desfiintezi prin lege hotararile", a mai afirmat Chis.Referitor la lupta anticoruptie, Chis a afirmat ca aceasta e "foarte importanta", ca am facut pasi foarte importanti in acest sens si ca DNA trebuie sa continue lupta anticoruptie pe linia trasata in ultimii ani."In termeni mai generali, in care cred ca imi permite statutul sa spun, eu cred ca. Oricine ar fi capul acestei institutii, trebuie sa mearga in aceeasi directie, altfel vom ridica suspiciuni asupra noastra ca stat, asa cum ne insusim valorile UE. (...)Este important cine este seful in Parchet, mult mai important decat intr-o instanta, unde seful are atributii administrative, foarte putin legate de dosare. In schimb, procurorul-sef confirma si infirma solutiile procurorilor din subordine", a completat Andreea Chis potrivit sursei citate.