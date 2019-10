Un judecator din Thailanda s-a impuscat in instanta, acuzand presiunile superiorilor asupra sa

Ziare.

com

Cazul a fost inregistrat in provincia sudica Yala. Judecatorul Khanakorn Pianchana s-a impuscat dupa ce a achitat cinci persoane acuzate de crima, infractiune care ar fi putut aduce in cazul a trei dintre inculpati chiar pedeapsa cu moartea. Judecatorul a fost dus in stare stabila la spital, relateaza Daily Mail Potrivit unui avocat al suspectilor, judecatorul a apreciat ca dovezile prezentate de procuror nu erau suficiente.Un memo de 25 de pagini atribuit judecatorului circula online. In document, acesta isi acuza superiorii ca ar fi incercat sa il forteze sa schimbe verdictul in "vinovat". Documentul ar fi fost publicat si pe pagina de Facebook a judecatorului, impreuna cu un scurt video in care acesta lansa si alte acuzatii similare la adresa superiorilor.El a reamintit si un caz de la inceputul acestui an, cand s-au facut presiuni asupra lui sa dea o pedeapsa mai usoara in cazul a trei soldati care au ucis un civil, pe motiv ca isi faceau datoria impusa de stat. Documentul mai contine si alte plangeri, legate inclusiv de salarizare si de conditiile in care lucreaza judecatorii din curtile inferioare.In special doua fraze ar fi atras atentia internautilor: "".Un purtator de cuvant al Curtii a declarat insa ca incidentul ar fi fost cauzat de stres si de probleme personale.Sistemul judiciar din Thailanda este criticat de mai multi ani, in special din cauza acuzatiilor de coruptie si a interventiilor politice. In ciuda incercarilor de a-l reforma, sistemul a rezistat, iar instantele sunt si acum supuse criticilor.Un ONG care monitorizeaza sistemul de justitie, iLaw, si-a exprimat "respectul" fata de judecatorul Khanakorn. "In calitate de promotori ai reformelor judiciare, intotdeauna am crezut ca exista judecatori care au principii si indraznesc sa se opuna sistemului, dar nu am stiut niciodata unde sunt ei. Multumim ca ne-ai confirmat ca exista speranta si credinta noastra este reala", a precizat un reprezentant al asociatiei.C.B.