Un judecator explica prescriptia - de ce acuzatii nu poti scapa niciodata si cat dureaza pana se prescrie o amenda

Ziare.

com

"Prescriptia: atunci cand un drept nu se exercita intr-un anumit termen, el se pierde.Cand ai datorie la cineva si vrei sa il dai in judecata pentru ca nu iti restituie imprumutul, ai trei ani la dispozitie; daca introduci cererea de chemare in judecata dupa trei si o zi, atunci aceasta ti se va respinge chiar daca ai dreptate.Cand statul trebuie sa incaseze de la tine o suma de bani (de ex, o amenda) si nu a facut nimic timp de cinci ani, atunci nu mai are dreptul sa te urmareasca pentru asta", a scris Cristi Danilet pe Facebook. Astfel, spune judecatorul, "cand s-a comis o infractiune organele penale trebuie sa inceapa urmarirea imediat ce afla de ea si sa efectueze cercetarile intr-un anumit termen fixat de Codul Penal in functie de gravitatea faptei, care".Danilet mentioneaza ca, daca nu procedeaza astfel,"Chiar daca magistratul sau politistul este sanctionat apoi disciplinar (pentru ca a tergiversat ancheta) sau chiar daca este condamnat penal pentru favorizarea infractorului (daca cu intentie a vrut sa il 'salveze' pe respectivul), dosarul penal nu se va mai redeschide in caz de prescriptie: ramane inchis pe veci", a adaugat el.Judecatorul a precizat ca doarComentariul sau vine in contextul in care Ecaterina Andronescu, Dan Nica, Adriana Ticau, Alexandru Athanasiu, Serban Mihailescu si Mihai Tanasescu au scapat de acuzatii in dosarul Microsoft pentru ca faptele lor s-au prescris. A.G.