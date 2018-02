Un oficial german ii cere lui Juncker sa declanseze procedura de activare a Articolului 7 pentru Romania in cazul unor noi atacuri asupra justitiei

Ziare.

com

Totodata, el ii mai solicita lui Juncker sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind justitia din Romania."In ultimele zile au fost facute public inregistrari audio cu scopul de a distruge credibilitatea procurorilor DNA. Autorii acestor inregistrari sunt politicieni care sunt in curs de investigare sau care au fost deja condamnati pentru fapte de coruptie", arata Krichbaum in scrisoare, informeaza Hotnews Oficialul german arata realizarile DNA, modelul impus in regiune si sustine ca "Orice atac asupra DNA si asupra Laurei Kovesi este, prin urmare, un atac asupra independentei sistemului judiciar si a luptei impotriva coruptiei".Krichbaum s-a remarcat in trecut prin cererile adresate institutiilor europene in legatura cu derapajelor anti-justitie din Romania. Anul trecut, dupa adoptarea celebrei OUG 13, Krichbaum i-a cerut presedintelui Comisiei Europene sa "sa il convoace de urgenta" pe Sorin Grindeanu la Bruxelles si sa ii solicite retragerea Ordonantei de modificare a Codurilor penale.Activarea Articolului 7 din Tratatul UE inseamna suspendarea dreptului de vot in Consiliul UE pentru un stat membru. Anul trecut, initierea acestei proceduri a avut loc fata de Polonia tot din cauza masurilor din Justitie In luna decembrie a anului trecut, presedintele Klaus Iohannis atragea atentia ca exista riscul ca institutiile europene sa activeze Articolul 7 in cazul Romaniei, din cauza Legilor Justitiei, asa cum s-a intamplat azi cu Polonia.Vor fi consecinte externe pe Legile Justitiei. Daca isi imagineaza cineva ca adoptarea acestor legi va ramane fara urmari, este pur si simplu cazut din Luna. Lumea are impresia ca suntem o tara care vrem mai bine sa evitam decat sa avansam", a subliniat Iohannis.