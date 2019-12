Un ONG-ist roman a fost selectat pentru o bursa de prestigiu: Eisenhower Fellowships 2020

Ziare.

Eisenhower Fellowships 2020 este un program global extrem de competitiv si riguros oferit unui numar de 22 de profesionisti din intreaga lumea din domeniile public, neguvernamental si privat, potrivit unui comunicat de presa remismarti.Cei selectati au posibilitatea de a urma un stagiu de 7 saptamani in SUA - o calatorie de studii personalizata in functie de interesele si proiectele lor, pentru a se intalni cu lideri americani din domeniile relevante.Catalin Tenita a spus ca este o onoare neasteptata pentru el, insa considera oportunitatea "ca fiind in primul rand un semn de recunoastere a rolului pe care societatea civila l-a avut in Romania in ultimii 4-5 ani"."Organizatia din care fac parte, 'Geeks for Democracy' este parte a acestui spirit de schimbare. Este una dintre expresiile influxului de oameni implicati civic, proveniti din mediul antreprenorial sau creativ, IT sau corporativ, care - dupa ce au schimbat in ultimii 20 de ani fata economiei romanesti - sunt acum pregatiti sa depuna eforturi substantiale pentru schimbarea sectorului public si a modului in care acesta se raporteaza la cetateni.Noi, la Geeks for Democracy, am participat la coalitii de observare a procesului electoral, impreuna cu alte organizatii, prin FiecareVot, am strans fonduri pentru finantarea de proiecte civice si jurnalistice grassroots, prin Fondul pentru Democratie, am realizat sondaje de opinie care sa arate care este atitudinea publica in momente cheie, am realizat proiecte de descoperire a modului in care sunt prost cheltuiti banii publici, am sustinut protestele celor care au militat pentru stoparea distrugerii statului de drept, am sustinut asociatii si miscari civice cu elemente de comunicare si infrastructura IT, am cautat sa pastram memoria civica si multe altele", a declarat Tenita citat in comunicat.Geeks 4 Democracy este o comunitate de profesionisti cu diverse abilitati (IT, digital, communication, PR, legal, design) care sunt dispusi sa puna la comun, in echipe de proiect, resurse, timp si cunostinte, pentru a ajuta societatea civica si implicarea cetateniilor in deciziile care ne afecteaza pe toti, potrivit site-ul oficial al ONG-ului.