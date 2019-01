Un ONG promovat de Antena3 intervine in justitie pentru a bloca inca o sesizare a CJUE pe Legile Justitiei

Interventia

Pe 10 ianuarie 2019, Coalitia romanilor din SUA, reprezentata de pastorul Chris Terhes, a depus la Curtea de Apel Pitesti o solicitare de interventie intr-un dosar in care trei asociatii de magistrati se judeca cu Consiliul Superior al Magistraturii. Cererea ONG-ului este de partea CSM si impotriva asociatiilor de magistrati.Un caz in care Forumul Judecatorilor din Romania, Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si procurorul Bogdan Pirlog solicita instantei sa anuleze decizia CSM prin care a fost adoptat Regulamentul privind numirea, continuarea activitatii si revocarea procurorilor cu functii de conducere din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ).Coalitia romanilor din SUA cere instantei operationalizarea imediata a acestei Sectii. Potrivit unor surse judiciare, Chris Terhes arata in actele depuse la instanta ca ONG-ul sau a fost implicat direct in modificarile aduse Legilor Justitiei, prin solicitarile trimise la Parlament Comisiei Iordache."Interesul direct pe care-l avem este de a ne asigura ca aceasta sectie nou creata de legiuitor pentru a asigura protectie magistratilor de orice abuzuri, presiuni si intimidari este complet operationala", se precizeaza in cererea de interventie.Intr-o incercare de tergiversare a cauzei, Terhes cere Curtii de Apel Pitesti sa i se comunice numele magistratului care judeca dosarul, dar si toate actele care privesc procedura compunerii completului, cum ar fi hotararile de colegiu, si cum a fost repartiza cauza acestui complet.Chris Terhes este promovat asiduu de postul Antena3, iar anul trecut a facut o plangere impotriva sefei Inaltei Curti, Cristina Tarcea, in cazul completurilor de 5 judecatori. Inspectia Judiciara a inceput actiunea disciplinara impotriva sefei ICCJ.a scris despre Coalitia romanilor din SUA care, potrivit actelor, este un ONG fara niciun membru. Presedintele asociatiei sustine insa ca sunt 3.000 de membri "sustinatori".Surse din magistratura au explicat pentruca in dosarul de la Curtea de Apel Pitesti urmeaza sa se ia in discutie pe 7 februarie sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu mai multe intrebari privind obligativitatea recomandarilor din Raportul MCV.CSM incearca sa blocheze inca o astfel de sesizare si a deschis un proces de stramutare a intregului dosar la Inalta Curte. Intr-un dosar similar, Tribunalul Olt a sesizat CJUE, intr-o decizie fara precedent pentru Justitia din Romania, cu patru intrebari preliminare.