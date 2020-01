Un padurar a fost trimis in judecata pentru 13 mc de lemn furat. Parchetul insa a anuntat 13.564 mc

Ziare.

Potrivit raportului de activitate pe luna decembrie 2019 facut public de Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, padurarul este acuzat de delapidare si fals intelectual, dupa ce, in luna octombrie a anului 2018, si-a insusit fara drept din gestiunea sa cantitatea de "13.564 metri cubi material lemnos pe care a remis-o celorlalti trei inculpati in schimbul unor sume de bani, impreuna cu documente intocmite in fals".Seful de la Ocolul Silvic Dealul Negru, Rares Moga, a declarat pentru Timp Online ca padurarul este acuzat de delapidarea a 13,564 metri cubi material lemnos, nu 13.564 de metri cubi."Lemnul incapea in doua carute, nu in 300 de vagoane. Este o greseala in comunicatul pe care l-ati publicat. Nu ar fi trebuit sa fie punct intre 13 si 564, ci virgula. Chiar daca s-a furat lemn in trecut, eu sunt un om corect si nu pot lasa lucrurile asa. Voi suna si la Parchet sa faca aceasta corectura. Lemnul e in fata ocolului", a spus Rares Moga.Parchetul a mai anuntat ca falsele avize de insotire a materialului lemnos au fost prezentate ulterior de catre cei trei inculpati organelor de politie, atunci cand transporturile de lemn au fost controlate. Cei trei barbati la care au ajuns lemnele insusite ilegal au fost trimisi in judecata pentru uz de fals si complicitate la delapidare.Ocolul Silvic Dealu Negru gestioneaza fondul forestier din zona Muntilor Calimani.