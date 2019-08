Un politist condamnat in dosarul "Minore pentru VIP-uri" primeste 12.000 de lei, pentru ca a luat raie in arest

Cazul "Minore pentru VIP-uri"

Concret, Judecatoria Timisoara a obligat ca trei institutii - Inspectoratul Judetean de Politie Timis, Inspectoratul General al Politiei Romane si Ministerului Afacerilor Interne - sa-i achite fostului politist Ovidiu Gitan daune morale in valoare de 12.000 de lei "si dobanda legala aferenta sumei mentionate calculata de la data introducerii actiunii pana la data platii efective a acesteia", dar si 900 lei reprezentand cheltuieli de judecata. Decizia Judecatoriei Timisoara a fost contestata deja de toate partile la Tribunalul Timis.Politistul Ovidiu Gitan a fost, dupa ce si-a recunoscut faptele, motiv pentru care a fost dat afara din cadrul Politiei Timis.El ar fi facut parte dintr-o grupare specializata in traficul de minore, condusa de interlopul Paul Manzu, in care au fost implicate mai multe persoane publice din Timisoara, printre care Ovidiu Torj, fostul sot al Brigittei Nastase, judecatorul Aurelian Tomus si DJ Manzotti.Cazul a fost denumit de presa locala dosarul "Minore pentru VIP-uri".Potrivit anchetatorilor, Ovidiu Gitan se numara printre cei care se ocupau de racolarea minorelor, de obicei prin intermediul retelei de socializare Facebook, care mai apoi erau exploatate sexual de catre membrii gruparii.Ovidiu Gitan a deschis procesul pe 5 iulie 2018. El a aratat ca a fost inchis aproximativ 9 luni, retinut la data de 18 iunie 2015 si arestat preventiv din 19 iunie 2015 pana pe 9 martie 2016.", sustine fostul politist in cererea de chemare in judecata.Initial, el a cerut daune de 15.000 de lei, dar in timpul procesul si-a majorat pretentiile la 20.000 de lei.Ovidiu Gitan s-a plans, pe mai multe pagini, de conditiile din arest, potrivit sentintei Judecatoriei Timisoara. Detaliile sunt din decizia prin care institutiile statului au fost obligate la plata daunelor morale."Camera de detinere avea un geam de dimensiuni mici si greu patrundea lumina naturala. Iluminatul artificial functiona permanent. Nu avea acces la lumina, agentii de politie aprindeau, reglau lumina, de o anumita intensitate.Camerele fiind slab iluminate natural, pentru a avea acces la un pic de aer proaspat de afara, era nevoit sa foloseasca un, respectiv apela la o coada de matura, pentru a-l mentine un pic intredeschis.Camerele aveau o suprafata in jur de 12 mp, avand practic la dispozitie un spatiu personal restrans, existand perioade de timp cand stateau si cate 3 persoane intr-o camera. Conditiile de igiena erau necorespunzatoare, iar instalatiile sanitar-igienice improprii uzului, alterate.Dusul era insalubru si era situat in acelasi spatiu cu WC-ul - in camera, WC-era unul turcesc si deasupra lui era un capac de dus.WC-ul era acoperit cu sticla de plastic pentru a preveni infiltrarea sobolanilor, respectiv cu un pet de 2 litri plin cu apa. In camera era igrasie si WC-ul emana un miros pestilential, urat, care se resimtea in toata camera.Camerele de detinere erau prevazute cu o singura fereastra exterioara, neexistand posibilitatea unui iluminat natural ori cu aparate de aer conditionat sau cu un sistem alternativ de ventilare, iar reclamantul fiind detinut pe perioada verii a fost nevoit sa suporte temperaturi foarte ridicate, aerul fiind irespirabil.Conditiile de igiena erau necorespunzatoare, saltelele erau vechi, imbibate de praf, plosnite, mirosind a urina, lenjeriile de pat erau murdare, astfel ca a fost nevoit sa foloseasca lenjeria de pat personala.De asemenea, hrana oferita era de slaba calitate si infima din punct de vedere caloric, mancarea nu avea consistenta," se arata in decizia data de Judecatoria Timisoara.Ovidiu Gitan a aratat ca, avand in vedere conditiile de detentie precare mentionate, conditiile de igiena necorespunzatoare, plosnite, sobolani, precum si saltelele vechi si imbibate de praf, infectate, focarul de infectie, a facut o criza alergica si a fost diagnosticat cu scabie, scabie eczematica, fiind o dermatoza contagioasa, de contact.," prezinta cazul magistratii.In sprijinul afirmatiilor sale, fostul politist a adus mai multe adeverinte medicale.Magistratii au explicat ca fostul politist a suferit un prejudiciu prin detentia in astfel de conditii."Instanta constata ca, urmare a tratamentului degradant la care a fost supus reclamantul prin neacordarea conditiilor corespunzatoare de detentie, acesta a suferit un prejudiciu moral de natura a-i afecta starea psihica, fapt ce rezulta si din declaratiile martorilor care au aratat ca, din cauza acestor conditii, a bolii contactate, starea de spirit a reclamantului s-a degradat fiind rusinat, devenind izolat, deprimat, in conditiile in care, prin prisma profesiei anterioare, era o persoana cunoscuta in Timisoara", motiveaza judecatorii.Instanta a explicat ca sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale in sarcina institutiilor statului si a apreciat ca politistul este indreptatit la despagubiri cu titlu de compensatie pentru prejudiciul moral suferit."In ceea ce priveste cuantumul despagubirilor, instanta apreciaza ca suma de 12.000 lei este justificata, raportat la durata de timp in care reclamantul a fost supus unor tratamente considerate a fi inumane si degradante pe perioada in care s-a aflat in centrul de retinere si arest preventiv.Luand in considerare caracterul si gravitatea suferintelor psihice sau fizice suferite de reclamant, statutul social al reclamantului, urmarile produse, instanta considera ca impactul conditiilor de detentie asupra moralului reclamantului a depasit nivelul inevitabil de suferinta inerent detentiei, atingand nivelul unui tratament degradant care in mod evident a afectat starea de spirit a acestuia", conchide Judecatoria Timisoara.