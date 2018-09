Un preot din Bacau care ar fi agresat sexual cinci copii a fost pus sub control judiciar

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Politiei Bacau, Catalina Cretu, a declarat ca o femeie a depus plangere la Politie spunand ca fetita ei, in varsta de 10 ani a fost agresata de un barbat de 63 de ani."A fost intocmit un dosar penal pe numele unui barbat in varsta de 63 de ani, sub acuzatia de agresiune sexuala. O tanara in varsta de 29 de ani, din comuna Huruiesti, a depus o plangere penala la Politie in care a precizat ca fiica ei, in varsta de zece ani, ar fi fost agresata sexual de catre suspect. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului au dispus instituirea masurii controlului judiciar fata de barbatul in cauza, pentru o perioada de 60 de zile", a spus Cretu.Conform acesteia, barbatul este cercetat pentru cinci astfel de infractiuni , cu victime diferite.Surse din cadrul anchetei sustin ca barbatul acuzat de agresiune sexuala este preot.Contactati telefonic, reprezentantii Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului au refuzat sa comenteze situatia."Nu cunosc lucrurile acestea. Nu cunosc situatia aceasta. Imi pare rau, dar nu va pot da nicio informatie", a spus protopopul Bacaului, preotul Costica Busuioc.