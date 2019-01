Un violator a primit daune de 3.000 de euro, despagubiri pentru conditiile din penitenciar

Ziare.

Barbatul este recidivist, iar de fiecare data a fost eliberat conditionat si nu si-a dus sentinta pana la capat. Ultima data, barbatul a ajuns in fata judecatorilor dupa ce in 2017, la putin timp dupa ce a iesit din penitenciar, a incercat sa-si siluiasca propria mama, arata Digi24. Curtea de Apel Oradea arata ca statul roman a fost obligat de CEDO sa-i plateasca 3.000 de euro pentru aceleasi conditii necorespunzatoare in care a fost tinut dupa gratii timp de 10 luni."Constata ca inculpatul Hera Cristea-Petru a primit despagubiri in valoare de 3.000 euro de la statul roman pentru perioada de privare de libertate cuprinsa intre 20 aprilie 2014-23 ianuarie 2015, in urma sesizarii Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauza Raduly impotriva Romaniei, la care a fost conexata cauza Hera impotriva Romaniei) ", potrivit minutei instantei. In plus, instanta a fost obligata sa ii taie din pedeapsa 180 de zile dupa ce Petru Herea Cristea a invocat, in baza legii recursului compensatoriu, "conditiile necorespunzatoare" in care a stat, timp de doi ani si jumatate in Penitenciarul Satu Mare.