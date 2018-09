Ungaria a vazut cartonasul rosu. Urmeaza Romania!

Urmeaza Romania

Cristian Diaconescu este licentiat in drept, presedinte al Fundatiei Miscarea Populara, iar de-a lungul timpului a ocupat functii de secretar de stat, vicepresedinte al Senatului, ministru al Justitiei si al Afacerilor Externe.

S-a creat o masa critica in legatura cu modul in care pe diverse paliere decizionale, cum ar fi cel privind migratia, dar si in legatura cu valorile fundamentale ale Uniunii Europene, Guvernul de la Budapesta a avut o atitudine considerata contrara sensului in care merge Europa In acest moment s-a ajuns la situatia limita in care singura solutie pentru revigorarea Uniunii Europene, pentru ca UE sa nu dispara, este o solutie care sa se bazeze pe valorile fundamentale, pe valorile din tratatele constitutive.Statul de drept, libertatile fundamentale, implicit libertatea presei, libertatea de expresie, independenta sistemului judiciar, coeziunea in luarea deciziilor reprezinta criterii pe baza carora se vor fundamenta viitoarele propuneri in legatura cu resolidarizarea inauntrul UE.Or, din acest punct de vedere, discursul Budapestei si tipul de mesaj, ca si de altfel de atitudine politica, pe care le-a promovat Viktor Orban, intra in coliziune cu acest orizont.Si atunci era cat se poate de normal sa se ia o decizie politica prin care sa se disocieze intre statele membre ale UE care se asociaza coerent unui proiect de reinetegrare si statele care abordeaza altfel Europa, de pe pozitii iliberale.Din acest punct de vedere, iata ca nici prezenta lui Donald Tusk in fruntea UE, nici lobby-ul Ungariei, nici anumite elemente de performanta economica foarte semnificative ale celor doua tari nu au contat in conditiile in care familiile politice din Parlamentul European, pentru prima data, au decis sa sesizeze Consiliul European si Consiliul Uniunii Europene, in scopul declansarii si continuarii procedurii care este prevazuta la Articolul 7 din tratatele constitutive, care in esenta se refera la ingrijorare, la serioasa ingrijorare in ceea ce priveste atitudinea unui stat in legatura cu acest subiect.Daca priviti la raportul parlamentarei olandeze, veti vedea ca la foarte multe capitole situatia semnalata care a provocat ingrijorare europeana este asemanatoare cu elementele de preocupare care s-au transmis in mod repetat pe cai publice sau oficial diplomatice autoritatilor de la Bucuresti.Aceleasi probleme legate de independenta sistemului judiciar, de coruptie sau si mai grav in legatura cu atitudinea generala fata de pachetul legislativ de functionare a Justitiei, care a fost omologat in urma cu ceva ani tot de UE.Or, din acest punct de vedere, mi se pare iminenta o discutie foarte serioasa in legatura cu Romania si un anume tip de continuitate in decizia politica a Uniunii Europene.Cum se va concretiza ramane de vazut. Sincer, mi-as dori foarte mult ca societatea romaneasca, prima care a semnalat aceste derapaje, sa nu aiba de suferit. Nu stiu cum va fi decizia, dar sigur o decizie va exista si pentru Romania, plecand de la acelasi tip de subiecte si in legatura cu aceeasi categorie de preocupari.